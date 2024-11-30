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Yılbaşında Aşk İçin Üzüm Ritüeli Yapan Kadının Hayatının Aşkını Bulma Hızı Şoke Etti

Yılbaşında Aşk İçin Üzüm Ritüeli Yapan Kadının Hayatının Aşkını Bulma Hızı Şoke Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.11.2024 - 13:58

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Geçtiğimiz yıl üzüm ritüeli epey popüler olmuştu hatırlıyorsanız. Yılbaşı gecesi 12 adet üzüm yenmesi halinde 12 ay boyunca şansı kendinize çekeceğinize dair bir ritüeldi bu. Tabii herkesin üzümleri yerken niyetleri farklıydı. Kimisi aşk, kimisi para, kimisi ise sağlık dilemişti. Aşk dileyen @zeyneptemel07 adlı TikTok kullanıcısı da hayatının değişimini paylaştı. Gelin detaylara geçelim.

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Ritüeli yaparken masanın altına girerek üzüm yemek gerekiyordu.

Ritüeli yaparken masanın altına girerek üzüm yemek gerekiyordu.

Kadın kısa süre içerisinde hayatının aşkını bulmuş, evlenme teklifi almış ve hayallerine ulaşmıştı.

Kadın kısa süre içerisinde hayatının aşkını bulmuş, evlenme teklifi almış ve hayallerine ulaşmıştı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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