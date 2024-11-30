Çantanız Olmasaydı Okula Nasıl Gelirdiniz Sorusu Karşısında Minik Öğrencilerin Yaratıcılıkları

@eelif.ogretmenn adlı Instagram hesabından öğrencileriyle yaptığı etkinliklere dair içerikler üreten Elif öğretmen geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoyla viral oldu. Öğrencilerine çantaları olmasaydı okula nasıl gelebileceklerini sormuştu. Minik öğrenciler ise çeşitli çeşitli yanıtlar vermişti. Bu etkinlik onlar içinde eğlenceli olmuştu. Gelin detaylara geçelim.