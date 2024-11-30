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Çantanız Olmasaydı Okula Nasıl Gelirdiniz Sorusu Karşısında Minik Öğrencilerin Yaratıcılıkları

Çantanız Olmasaydı Okula Nasıl Gelirdiniz Sorusu Karşısında Minik Öğrencilerin Yaratıcılıkları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.11.2024 - 10:51

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@eelif.ogretmenn adlı Instagram hesabından öğrencileriyle yaptığı etkinliklere dair içerikler üreten Elif öğretmen geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoyla viral oldu. Öğrencilerine çantaları olmasaydı okula nasıl gelebileceklerini sormuştu. Minik öğrenciler ise çeşitli çeşitli yanıtlar vermişti. Bu etkinlik onlar içinde eğlenceli olmuştu. Gelin detaylara geçelim.

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En çok heybe ile gelen öğrenci dikkat çekerken kimileriyse piknik sepeti ile gelmişti.

En çok heybe ile gelen öğrenci dikkat çekerken kimileriyse piknik sepeti ile gelmişti.

Market arabası, poşet, şapka, bez çanta ve bavul kullananlar da vardı.

Market arabası, poşet, şapka, bez çanta ve bavul kullananlar da vardı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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