onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Eşinin Mütevazı Sürpriziyle Baba Olacağını Öğrenen Adam Havalara Uçtu

Eşinin Mütevazı Sürpriziyle Baba Olacağını Öğrenen Adam Havalara Uçtu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.11.2024 - 15:01

İçerik Devam Ediyor

Hamilelik haberlerini çeşitli sürprizlerle eşlerine söyleyen kadınlar, heyecan dolu anlara vesile oluyor. @arzum.kaya adlı TikTok kullanıcısı da kahvaltı yaparken eşine hamilelik haberini vermişti. O anlar öylesine güzel ve huzurlu hissettiriyordu ki, beğeniler yağdırdık. Baba olacağını öğrenen adamın sevinci paha biçilemezdi. Gelin detaylara bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kahvaltıya iki yerine üç servis koyan kadın eşinin kafasını karıştırmayı başarmıştı.

Kahvaltıya iki yerine üç servis koyan kadın eşinin kafasını karıştırmayı başarmıştı.

Tabağı kaldıran adam bebişlerinin ultrason fotoğrafını görmüştü.

Tabağı kaldıran adam bebişlerinin ultrason fotoğrafını görmüştü.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın