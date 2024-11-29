Eşinin Mütevazı Sürpriziyle Baba Olacağını Öğrenen Adam Havalara Uçtu

Hamilelik haberlerini çeşitli sürprizlerle eşlerine söyleyen kadınlar, heyecan dolu anlara vesile oluyor. @arzum.kaya adlı TikTok kullanıcısı da kahvaltı yaparken eşine hamilelik haberini vermişti. O anlar öylesine güzel ve huzurlu hissettiriyordu ki, beğeniler yağdırdık. Baba olacağını öğrenen adamın sevinci paha biçilemezdi. Gelin detaylara bakalım.
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Kahvaltıya iki yerine üç servis koyan kadın eşinin kafasını karıştırmayı başarmıştı.
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Tabağı kaldıran adam bebişlerinin ultrason fotoğrafını görmüştü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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