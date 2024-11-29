Beyin Göçünün Ardından Ülkeyi Ziyarete Gelenlerin Dilinden Düşmeyen O Cümleler

@whenselensu adlı Instagram hesabından içerikler üreten yetenekli kadın Miray Karabulut, her videosuyla beğeniyi toplayanlardan. Parodi videolarıyla canlandırdığı tipleri bizlere aktarıyor. E tabii biraz da alaycı bir dili var. Şimdiyse “Aralık ayı yurda dönen beyin göçü dostlarımız ve “orada bu yok” atakları” notuyla bir paylaşım yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Başka ülkelerin kültüründen etkilenmek, beğenmek ve yurdumuzla kıyaslamak ne kadar doğal olsa da kimileri bunu epey abartıyor biliyorsunuz ki.
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İçerik üreticisi de buna değinerek gittikleri ülkelerin etkisinden çıkamayanların ağzından düşmeyen cümleleri dile getirdi.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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