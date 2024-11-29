Beyin Göçünün Ardından Ülkeyi Ziyarete Gelenlerin Dilinden Düşmeyen O Cümleler

@whenselensu adlı Instagram hesabından içerikler üreten yetenekli kadın Miray Karabulut, her videosuyla beğeniyi toplayanlardan. Parodi videolarıyla canlandırdığı tipleri bizlere aktarıyor. E tabii biraz da alaycı bir dili var. Şimdiyse “Aralık ayı yurda dönen beyin göçü dostlarımız ve “orada bu yok” atakları” notuyla bir paylaşım yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.