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10 Şişe Kapağından Bir Güneş Gözlüğü Yapmaya Başladılar

10 Şişe Kapağından Bir Güneş Gözlüğü Yapmaya Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 14:58
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Su şişesini açınca elde kalan küçük plastik kapak, çoğu zaman düşünülmeden atılıyor. Arjantinli Mutan şirketi ise bu kapakları güneş gözlüğüne dönüştürüyor. Her gözlükte 10 kapak kullanılıyor ve renkler her seferinde farklı karıştığı için iki gözlük birbirine benzemiyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Kapaklar önce öğütülüyor, sonra eritilip kalıba basılıyor.

Kapaklar önce öğütülüyor, sonra eritilip kalıba basılıyor.

Gözlüklerde polipropilen kapaklar kullanılıyor. Öğütülen parçalar seçilen renklere göre bir araya getiriliyor, ısıyla eritiliyor ve basınçla metal bir kalıba dolduruluyor. Gözlük, kalıbın içindeki boşlukların şeklini alarak son hâline geliyor.

Desenler önceden belirlenmiyor, plastik karışırken kendiliğinden oluşuyor.

Desenler önceden belirlenmiyor, plastik karışırken kendiliğinden oluşuyor.

Şirket, malzemenin rastgele davranışına müdahale etmiyor. Eriyen plastik kendi renk ve doku desenini oluşturuyor, bu yüzden aynı kalıptan çıkan gözlükler bile birbirinden farklı görünüyor.

Mutan 2021'de yalnızca tek bir model üretiyordu. Model, kadın, erkek ve non-binary herkesin kullanabileceği şekilde tasarlandı.

Gözlüklerin kılıfı da geri dönüştürülmüş poşetlerden yapılıyor.

Gözlüklerin kılıfı da geri dönüştürülmüş poşetlerden yapılıyor.

Kılıflar için farklı renklerde 6 polietilen poşet kesiliyor. Poşetler ısı ve basınçla birleştirilerek gözlüğü saran esnek bir plastik tabakaya dönüştürülüyor.

Kılıfları, 1-11-14 mahallesinden kadınların kurduğu Entramadas adlı kolektif hazırlıyor. Mutan'ın kurucusu Sergio Fasani, amaçlarının yalnızca geri dönüşüm olmadığını, sosyal açıdan da etki yaratmak ve birlikte çalışacakları grupları kendilerinin seçmek istediklerini anlattı.

Mutan, gözlükten önce lamba, kompost kabı ve mobilya üretiyordu.

Mutan, gözlükten önce lamba, kompost kabı ve mobilya üretiyordu.

Şirket 2012'de, Buenos Aires Üniversitesi mezunu endüstriyel tasarımcı Fasani'nin geri dönüşüm teknolojileri üzerine yaptığı tezden doğdu. Fasani, gözlük fikrinin ürünlerine 'başka bir bakış' kazandırmaları gerektiği yönündeki bir şakadan çıktığını söyledi.

2021'in sonunda Mutan, 30 bin kilodan fazla plastiği geri dönüştürmüştü. Bu miktar, yaklaşık 12 milyon kapağa denk geliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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