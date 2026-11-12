10 Şişe Kapağından Bir Güneş Gözlüğü Yapmaya Başladılar
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Su şişesini açınca elde kalan küçük plastik kapak, çoğu zaman düşünülmeden atılıyor. Arjantinli Mutan şirketi ise bu kapakları güneş gözlüğüne dönüştürüyor. Her gözlükte 10 kapak kullanılıyor ve renkler her seferinde farklı karıştığı için iki gözlük birbirine benzemiyor.
Ayrıntılar haberimizde.
Kapaklar önce öğütülüyor, sonra eritilip kalıba basılıyor.
Desenler önceden belirlenmiyor, plastik karışırken kendiliğinden oluşuyor.
Gözlüklerin kılıfı da geri dönüştürülmüş poşetlerden yapılıyor.
Mutan, gözlükten önce lamba, kompost kabı ve mobilya üretiyordu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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