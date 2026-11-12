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Adını Değiştirip Tesettüre Girmiş, Sonra Çıkmıştı: Popstar Alaturka Yarışmacısı Özlem Güneş'in Son Hali!

Adını Değiştirip Tesettüre Girmiş, Sonra Çıkmıştı: Popstar Alaturka Yarışmacısı Özlem Güneş'in Son Hali!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 15:05
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Popstar Alaturka'nın dekolte giymeyen genç yarışmacısı Özlem Güneş, yıllar sonra hem şarkıcılığı hem de sosyal medya fenomenliğiyle yeniden gündemde. Tesettüre girip adını değiştirdikten sonra bu görünümü geride bırakan Güneş, Instagram'da paylaştığı yeni görüntüsüyle bir kez daha konuşulmaya başladı ve son hali sosyal medyada merak konusu oldu.

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Özlem Güneş, Popstar Alaturka'da dekolte giymediği için jüriyle tartışmış, sonra adını değiştirip tesettüre girmişti.

Özlem Güneş, Popstar Alaturka'da dekolte giymediği için jüriyle tartışmış, sonra adını değiştirip tesettüre girmişti.
www.herkesduysun.com

Şanlıurfalı Özlem Güneş, 19 yaşında katıldığı Popstar Alaturka'da sesinin yanı sıra sahnedeki dik duruşuyla da konuşulmuştu. Dekolte giymeyi reddetmesi jüriyle arasında tartışma çıkmasına yol açmış, 'Ben manken değilim, dekolte giymem' diyen Güneş'in bu tavrı Armağan Çağlayan'ı öfkelendirmişti. Yarışmanın ardından jürinin kendisine 'sanatçı olacaksın, neden dekolte giymiyorsun' dediğini ve bu yüzden yapım ekibine elenmek istediğini anlatan Güneş, bir süre sahne almaya devam etmiş, ardından din eğitimi almaya başlamıştı.

Eşiyle tanışmasının ardından sahne hayatına veda eden ünlü isim tesettüre girmiş ve Mekselina İslam adını kullanmaya başlamıştı.

Eşiyle tanışmasının ardından sahne hayatına veda eden ünlü isim tesettüre girmiş ve Mekselina İslam adını kullanmaya başlamıştı.
www.instagram.com

Sosyal medya hesaplarını kapatıp bir süre ortalıktan çekilen Güneş, takipçilerinin 'Özlem Güneş tesettürden çıktı mı' sorusuna 2024'te yaklaşık bir aydır açık olduğunu söyleyerek yanıt verdi ve Instagram'da yeniden görünür oldu.

Özlem Güneş'in son hali, tesettürden çıkışının ardından Instagram'da yeniden konuşulmaya başlandı.

Özlem Güneş'in son hali, tesettürden çıkışının ardından Instagram'da yeniden konuşulmaya başlandı.

Açıldığını duyurduktan sonra Instagram'da paylaşımlarına devam eden Özlem Güneş, bugün yayımladığı yeni görüntüsüyle bir kez daha gündeme geldi ve son hali sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Popstar Alaturka'nın dekolte giymeyen yarışmacısından tesettürlü döneme, oradan da bugünkü haline uzanan değişim, Güneş'in şarkıcılığı ile sosyal medya fenomenliğini birlikte yürüttüğü bir dönemde yeniden merak konusu oldu.

Tesettürden çıkışından bu yana Instagram'da yaklaşık 1 milyona yakın takipçisi tarafından izlenen Güneş'in son haline gösterilen ilgi, onu Popstar Alaturka'dan bu yana ilk kez bu kadar yoğun biçimde yeniden TV ve magazin gündemine taşıdı.

Tesettürden çıkışından bu yana Instagram'da yaklaşık 1 milyona yakın takipçisi tarafından izlenen Güneş'in son haline gösterilen ilgi, onu Popstar Alaturka'dan bu yana ilk kez bu kadar yoğun biçimde yeniden TV ve magazin gündemine taşıdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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