Adını Değiştirip Tesettüre Girmiş, Sonra Çıkmıştı: Popstar Alaturka Yarışmacısı Özlem Güneş'in Son Hali!
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Popstar Alaturka'nın dekolte giymeyen genç yarışmacısı Özlem Güneş, yıllar sonra hem şarkıcılığı hem de sosyal medya fenomenliğiyle yeniden gündemde. Tesettüre girip adını değiştirdikten sonra bu görünümü geride bırakan Güneş, Instagram'da paylaştığı yeni görüntüsüyle bir kez daha konuşulmaya başladı ve son hali sosyal medyada merak konusu oldu.
Özlem Güneş, Popstar Alaturka'da dekolte giymediği için jüriyle tartışmış, sonra adını değiştirip tesettüre girmişti.
Eşiyle tanışmasının ardından sahne hayatına veda eden ünlü isim tesettüre girmiş ve Mekselina İslam adını kullanmaya başlamıştı.
Özlem Güneş'in son hali, tesettürden çıkışının ardından Instagram'da yeniden konuşulmaya başlandı.
Tesettürden çıkışından bu yana Instagram'da yaklaşık 1 milyona yakın takipçisi tarafından izlenen Güneş'in son haline gösterilen ilgi, onu Popstar Alaturka'dan bu yana ilk kez bu kadar yoğun biçimde yeniden TV ve magazin gündemine taşıdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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