O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in İlk Konuklarının Kanal D Dizisinden Olduğu İddia Edildi!
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Kanal D'nin gençlik dizisi Daha 17'nin dört genç oyuncusunun, yılbaşı gecesinin geleneksel müzik programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de mikrofon başına geçeceği iddia ediliyor. Konuşulan isimler arasında Aras'ı canlandıran Çağan Efe Ak ile Leyla'ya hayat veren Ceren Ayruk da bulunuyor. Acun Medya ise programın konuk listesini henüz açıklamadı.
Kaynak: Mynet
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için geri sayım başladı.
Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat yılbaşında şarkı söyleyecek iddiası.
Daha 17, Bodrum'da kardeşini arayan 17 yaşındaki Aras'ın hikâyesini anlatan genç kadrolu Kanal D dizisi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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