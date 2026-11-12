O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in İlk Konuklarının Kanal D Dizisinden Olduğu İddia Edildi!

Dört ismin ortak noktası olan Daha 17, yaz sezonunda Kanal D'de yayına başlayan ve yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül'ün üstlendiği bir dizi. Beş yaşında ailesini kaybeden Aras, kardeşini bulmak için geldiği Bodrum'da şehrin en güçlü ailesi Akkaya'larla karşılaşıyor; ailenin sert ve tehlikeli oğlu Teoman'la arasında düşmanlık başlarken, Akkaya'ların kızı Leyla'yla da bir aşk filizleniyor. Kardeşine kavuştuğunda geçmişle ilgili bildiği her şeyin doğru olmadığını öğrenen Aras'ın hikâyesinde Çağan Efe Ak, Teoman'ı canlandıran Ata Yaşat ve Leyla rolündeki Ceren Ayruk başı çekerken, Helin Elveren de Deniz karakteriyle kadroda yer alıyor. Dizinin genç kadrosunun yılbaşı sahnesine çıkıp çıkmayacağı ise Acun Medya'nın açıklayacağı resmi konuk listesiyle netleşecek.