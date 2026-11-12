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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in İlk Konuklarının Kanal D Dizisinden Olduğu İddia Edildi!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in İlk Konuklarının Kanal D Dizisinden Olduğu İddia Edildi!

O Ses Türkiye Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 13:03
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Kanal D'nin gençlik dizisi Daha 17'nin dört genç oyuncusunun, yılbaşı gecesinin geleneksel müzik programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de mikrofon başına geçeceği iddia ediliyor. Konuşulan isimler arasında Aras'ı canlandıran Çağan Efe Ak ile Leyla'ya hayat veren Ceren Ayruk da bulunuyor. Acun Medya ise programın konuk listesini henüz açıklamadı.

Kaynak: Mynet

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için geri sayım başladı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için geri sayım başladı.

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Acun Medya'nın her yıl 31 Aralık'ta ekrana getirdiği ve o gecenin en çok izlenen TV programı. Dizi oyuncularından sporculara kadar ünlü isimlerin sahne aldığı programın çekimleri aralık ortasında yapıldığı için konukların adları da genellikle yılın bu son ayında netleşiyor. Geçen yıl da ilk isimler aralık ayının ortalarında gündeme gelmiş, aralarında Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti oyuncularının da bulunduğu 6 ismin programa katılacağı belli olmuştu. Bu yıl ise ilk isimlere dair konuşmalar çekim dönemine yaklaşık bir ay kala başladı.

Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat yılbaşında şarkı söyleyecek iddiası.

Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat yılbaşında şarkı söyleyecek iddiası.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e her yıl kimlerin katılacağı yılbaşına haftalar kala merak ediliyor, bu sene ise ilk iddia Kanal D'nin gençlik dizisi Daha 17'nin oyuncularından geldi. Mynet'in aktardığına göre Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat'ın programda şarkı söyleyeceği X'te konuşulmaya başlandı ve haberde iddiayı ilk kimin paylaştığı belirtilmiyor. Konuyla ilgili ne Acun Medya'dan ne de oyunculardan resmi bir açıklama geldi. İddia doğrulanırsa Aras, Leyla, Deniz ve Teoman karakterlerini canlandıran dört isim aynı yılbaşı sahnesinde yer alacak.

Daha 17, Bodrum'da kardeşini arayan 17 yaşındaki Aras'ın hikâyesini anlatan genç kadrolu Kanal D dizisi.

Daha 17, Bodrum'da kardeşini arayan 17 yaşındaki Aras'ın hikâyesini anlatan genç kadrolu Kanal D dizisi.

Dört ismin ortak noktası olan Daha 17, yaz sezonunda Kanal D'de yayına başlayan ve yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül'ün üstlendiği bir dizi. Beş yaşında ailesini kaybeden Aras, kardeşini bulmak için geldiği Bodrum'da şehrin en güçlü ailesi Akkaya'larla karşılaşıyor; ailenin sert ve tehlikeli oğlu Teoman'la arasında düşmanlık başlarken, Akkaya'ların kızı Leyla'yla da bir aşk filizleniyor. Kardeşine kavuştuğunda geçmişle ilgili bildiği her şeyin doğru olmadığını öğrenen Aras'ın hikâyesinde Çağan Efe Ak, Teoman'ı canlandıran Ata Yaşat ve Leyla rolündeki Ceren Ayruk başı çekerken, Helin Elveren de Deniz karakteriyle kadroda yer alıyor. Dizinin genç kadrosunun yılbaşı sahnesine çıkıp çıkmayacağı ise Acun Medya'nın açıklayacağı resmi konuk listesiyle netleşecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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