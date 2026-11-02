Körüklü Çizme Ustası Hasan Öter Kazancını Anlattı: "Yüz Bin Lira Kazanmak Mesele Değil"

Ege'nin efe geleneğinden bugüne uzanan en özgün zanaatlardan biri olan körüklü çizme, zeybek kıyafetinin vazgeçilmez parçalarından biri. Ülkemizde bu çizmeyi hala el emeğiyle üretebilen usta sayısı ise çok az.
İzmir'in Tire ilçesinde yıllardır körüklü çizme üreten 76 yaşındaki usta Hasan Öter, mesleğinin inceliklerini ve kazancını anlattı. Bitmeye yüz tutmuş bir meslek olmadığını, hala para kazandırdığını söyleyen Öter, 'Yani yüz bin lira para kazanmak mesele değil bu işte' diyerek, işi seven birinin çalışıp kazanabileceğini vurguladı. Gençliklerinde çok çalıştıklarını ancak kazandıklarını 'har vurup harman savurduklarını' söyleyen usta, bugün mesleği tek başına sürdürürken yanında birkaç kişi olsa üretimin çok daha hızlı yapılabileceğini belirtti. Ustanın samimi itirafları, mesleğin geleceği üzerine de düşündürdü.
Günümüzde artık her şey seri üretim ürünü ve el emeğinden çok markaya önem veriliyor. Fakat bu dönemde bile bu zanaat hala önemini koruyor.
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