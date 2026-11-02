Körüklü Çizme Ustası Hasan Öter Kazancını Anlattı: "Yüz Bin Lira Kazanmak Mesele Değil"

Tire'nin atölyelerinde deri kokusu ve çekiç sesleri eşliğinde şekillenen körüklü çizme, Efelerin ve Yörük Türkmenlerinin yüzyıllardır süregelen mirası olarak biliniyor. Bacak boyunca uzanan körük kıvrımları çizmenin en dikkat çeken özelliği. Bir ustanın maharetini en iyi gösteren de bu kıvrımlar.

Çizmenin bir diğer imzası ise yürürken çıkardığı ses. Kaliteli deri katmanlarının ve körük kıvrımlarının birbirine temasıyla oluşan bu ses, geçmişte efenin geldiğini haber verirken düşmanı da ürkütüyordu. Tarihte körüklü çizmenin 34 farklı çeşidi olduğu biliniyor.

Hasan Öter, 1961'de bir potin ustasının yanında çırak olarak başladığı mesleğe 1970'te kendi dükkanını açarak devam etti. Dana ve keçi derisini işleyen usta, bugün Antalya, İstanbul ve Ege'deki Yörük Türkmen şenlikleri için özel siparişle çizme üretiyor. Ürettiği çizmelerden biri Cumhurbaşkanlığı Müzesi'nde sergileniyor.

Öter'e göre kendisinden sonra bu tekniği sürdürecek bir usta ya da çırak bulunmuyor. Bu yüzden ustanın yanında bir yardımcı olsa işlerin hızlanacağını söyleyen sözleri, bir zanaatın geleceğinin yalnızca ustasına değil, onu devralacak ellere de bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.