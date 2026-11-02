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Aziz Sancar Genç Hekimlerin "23 Yaşındaki Halinize Ne Tavsiye Verirdiniz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Güldürdü

Aziz Sancar Genç Hekimlerin "23 Yaşındaki Halinize Ne Tavsiye Verirdiniz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Güldürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2026 - 09:07

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Nobel Ödülü, bilim dünyasında bir insanın ulaşabileceği en büyük başarılardan biri olarak kabul ediliyor. Mardin'in Savur ilçesinden çıkıp dünyanın önde gelen laboratuvarlarında çalışan ve 2015 yılında Kimya Nobel Ödülü'nü alan Aziz Sancar ise ülkemizde nesillerdir gençlere örnek gösteriliyor. Bu nedenle kendisinden alınacak her tavsiye, özellikle tıp öğrencileri ve genç hekimler için adeta bir yol haritası niteliği taşıyor.

'isikkkoc' isimli kullanıcı, 29 Ekim akşamı genç hekimlerle birlikte Aziz Sancar ile yaptıkları sohbetten bir kesit paylaştı. Genç hekimlerden biri Sancar'a '23 yaşındaki Aziz Sancar karşınızda olsa ona ne tavsiye verirdiniz?' sorusunu yöneltti. Sancar'ın 'Oğlum boş ver çalışmayı, git dolaş' yanıtı sohbeti ise hem genç hekimleri hem de izleyenleri güldürdü.

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Laboratuvarda yaşayan bir Nobel ödüllüsü.

Laboratuvarda yaşayan bir Nobel ödüllüsü.

Aziz Sancar, 1946'da Mardin'in Savur ilçesinde doğdu ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre memleketinde sağlık ocağı hekimi olarak çalıştı. Ardından ABD'ye giderek Teksas Üniversitesi'nin Dallas kampüsünde doktora yaptı ve bugün Kuzey Karolina Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdürüyor. 2015 yılında Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile birlikte Kimya Nobel Ödülü'nü alan Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ortaya koyan çalışmalarıyla tanınıyor.

Üniversite öğrencileriyle yaptığı konuşmalarda Türk gençlerine Amerikalı ve Avrupalı bilim insanlarıyla rekabet edebilmek için çok çalışmalarını öğütleyen Sancar, kendi gençlik yıllarını da neredeyse laboratuvarda geçirmiş. Elbette bu başarının kaynağı da bu emek.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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