Aziz Sancar Genç Hekimlerin "23 Yaşındaki Halinize Ne Tavsiye Verirdiniz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Güldürdü

Nobel Ödülü, bilim dünyasında bir insanın ulaşabileceği en büyük başarılardan biri olarak kabul ediliyor. Mardin'in Savur ilçesinden çıkıp dünyanın önde gelen laboratuvarlarında çalışan ve 2015 yılında Kimya Nobel Ödülü'nü alan Aziz Sancar ise ülkemizde nesillerdir gençlere örnek gösteriliyor. Bu nedenle kendisinden alınacak her tavsiye, özellikle tıp öğrencileri ve genç hekimler için adeta bir yol haritası niteliği taşıyor.

'isikkkoc' isimli kullanıcı, 29 Ekim akşamı genç hekimlerle birlikte Aziz Sancar ile yaptıkları sohbetten bir kesit paylaştı. Genç hekimlerden biri Sancar'a '23 yaşındaki Aziz Sancar karşınızda olsa ona ne tavsiye verirdiniz?' sorusunu yöneltti. Sancar'ın 'Oğlum boş ver çalışmayı, git dolaş' yanıtı sohbeti ise hem genç hekimleri hem de izleyenleri güldürdü.

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