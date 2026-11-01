Şirinlerin Mantarları Gerçekmiş! Serdar Kılıç Ormanda Yetişen Kırmızı Şapkalı Sinek Mantarlarını Gösterdi

Sonbaharın gelmesiyle birlikte ülkemizde ormanlar bir kez daha mantar mevsimine girdi. Yağmurların ardından nemlenen topraktan ağaç diplerinde pek çok farklı tür baş gösterirken, bu mantarların her biri yenilebilir olmadığı gibi bazıları ciddi zehirlenmelere de yol açabiliyor. Özellikle kırmızı şapkası ve üzerindeki beyaz benekleriyle masallardan tanıdığımız sinek mantarı, herkesin dikkatini çeken türlerin başında geliyor.
'serdarkilic_' isimli kullanıcı paylaştığı videoda, iğne yapraklı ağaçların gölgesinde, yan yana yetişen kırmızı şapkalı mantarları yakından gösterdi. Serdar Kılıç'ın tabiatın içinden selam gönderdiği görüntüler, ormanın sakin havasıyla izleyenlerin içini açarken kırmızı mantarların oluşturduğu görüntü çizgi film sahnelerini aratmadı.
Göründüğü kadar masum değil!
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