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Kırklareli'nde Ormanda Bulduğu Dev Mantar Sepete Sığmadı: Boyu Görenleri Şaşırttı

Kırklareli'nde Ormanda Bulduğu Dev Mantar Sepete Sığmadı: Boyu Görenleri Şaşırttı

Kırklareli
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 14:00
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Necati Baycan, her sonbahar olduğu gibi sepetini alıp köyünün yakınındaki ormana mantar toplamaya gitti. Ancak bu kez karşısına çıkan mantar, yıllardır gördüklerinin hepsinden farklıydı. Boyu 40 santimetreye yaklaşan dev şemsiye mantarı, yanına aldığı sepete bile sığmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Çayır mantarı toplamaya çıktığı ormanda karşısına dev bir şemsiye mantarı çıktı

Çayır mantarı toplamaya çıktığı ormanda karşısına dev bir şemsiye mantarı çıktı

Baycan, Kurudere köyünde yaşıyor ve çocukluğundan bu yana köyün çevresindeki ormanlarda mantar topluyor. Olay günü de köyün yakınlarındaki lavanta tarlasının çevresinde dolaşmak için yola çıktı. Niyeti, bu mevsimde sıkça rastlanan çayır mantarından sepetini doldurmaktı.

Ormanlık alanda ilerlerken gözüne kocaman bir şapka takıldı. Yaklaşınca bunun bir şemsiye mantarı olduğunu anladı ama boyutu karşısında bir süre ne diyeceğini bilemedi. Yıllardır aynı patikalarda dolaşan Baycan, ilk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını söyledi.

Mantarın boyu 40 santimetreye yaklaşıyor

Mantarın boyu 40 santimetreye yaklaşıyor

Şeritle ölçülen mantarın şapkası 40 santimetreye yaklaşıyor. Baycan, mantarı ilk gördüğü anı 'İsmi gibi şemsiyeye benzettim' sözleriyle anlattı.

Peki bir mantar nasıl bu kadar büyüyebilir? Baycan'a göre sırrı yetiştiği yerde saklı. Mantar, orman içindeki bir su yolunun kenarında boy vermiş. Sürekli nem alan toprak, mantarın normalden çok daha fazla büyümesini sağlamış.

Yanına aldığı sepet bu mantar için küçük kaldı

Yanına aldığı sepet bu mantar için küçük kaldı

Haberin en çok konuşulan kısmı da buradan çıktı. Baycan, çayır mantarı toplamak için yanına sıradan bir hasır sepet almıştı. Dev şemsiye mantarını sepete koymaya çalışınca şapkanın sepetin ağzından taştığını gördü.

Yan yana konulan sepet ile mantar arasındaki fark, fotoğraflarda da açıkça görülüyor. 'Bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı' diyen Baycan, mantarı eliyle taşımak zorunda kaldı.

Şemsiye mantarı sonbaharda ormanlarda sık görülüyor ama dikkat şart

Şemsiye mantarı sonbaharda ormanlarda sık görülüyor ama dikkat şart

Şemsiye mantarı, Türkiye'de özellikle Trakya ve Karadeniz'de sonbahar aylarında orman kenarlarında ve çayırlarda yetişiyor. Uzun ince sapı, sapın üzerinde oynayan halkası ve pullu geniş şapkasıyla tanınıyor. Şapkası genelde 10-25 santimetre arasında kalıyor, bu yüzden Baycan'ın bulduğu mantar türün en iri örneklerinden sayılıyor.

Yine de uzmanlar her yıl aynı konuda uyarıyor: Şemsiye mantarına benzeyen ve zehirli olan türler de aynı bölgelerde yetişebiliyor. Bu nedenle mantarı tanımayanların doğadan topladıklarını tüketmemesi, emin olunmayan durumlarda tecrübeli toplayıcılara ya da uzmanlara danışması öneriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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