Kırklareli'nde Ormanda Bulduğu Dev Mantar Sepete Sığmadı: Boyu Görenleri Şaşırttı

Baycan, Kurudere köyünde yaşıyor ve çocukluğundan bu yana köyün çevresindeki ormanlarda mantar topluyor. Olay günü de köyün yakınlarındaki lavanta tarlasının çevresinde dolaşmak için yola çıktı. Niyeti, bu mevsimde sıkça rastlanan çayır mantarından sepetini doldurmaktı.

Ormanlık alanda ilerlerken gözüne kocaman bir şapka takıldı. Yaklaşınca bunun bir şemsiye mantarı olduğunu anladı ama boyutu karşısında bir süre ne diyeceğini bilemedi. Yıllardır aynı patikalarda dolaşan Baycan, ilk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını söyledi.