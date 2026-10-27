Kırklareli'nde Ormanda Bulduğu Dev Mantar Sepete Sığmadı: Boyu Görenleri Şaşırttı
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Necati Baycan, her sonbahar olduğu gibi sepetini alıp köyünün yakınındaki ormana mantar toplamaya gitti. Ancak bu kez karşısına çıkan mantar, yıllardır gördüklerinin hepsinden farklıydı. Boyu 40 santimetreye yaklaşan dev şemsiye mantarı, yanına aldığı sepete bile sığmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Çayır mantarı toplamaya çıktığı ormanda karşısına dev bir şemsiye mantarı çıktı
Mantarın boyu 40 santimetreye yaklaşıyor
Yanına aldığı sepet bu mantar için küçük kaldı
Şemsiye mantarı sonbaharda ormanlarda sık görülüyor ama dikkat şart
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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