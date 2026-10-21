Yemeklerimize Mantardan Elde Edilen Tuzu Atacağız: Hem Lezzet Hem Sağlık Bir Arada!

Tuz, yemeklerden aldığımız keyfin önemli bir parçası. Ama fazlası yüksek tansiyondan kalp hastalıklarına kadar pek çok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Çin'deki Gannan Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar ise bu ikilemi çözebilecek bir yöntem buldu.

Araştırmacılar, yenilebilir bir mantardan elde ettikleri peptitlerin tuzun tadını belirgin şekilde güçlendirdiğini keşfetti. En etkili peptit, tuzluluk hissini yüzde 70'in üzerinde artırdı. Bu da gelecekte yemeklere çok daha az tuz ekleyip aynı lezzeti almanın mümkün olabileceği anlamına geliyor.

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