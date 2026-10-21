Yemeklerimize Mantardan Elde Edilen Tuzu Atacağız: Hem Lezzet Hem Sağlık Bir Arada!
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Tuz, yemeklerden aldığımız keyfin önemli bir parçası. Ama fazlası yüksek tansiyondan kalp hastalıklarına kadar pek çok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Çin'deki Gannan Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar ise bu ikilemi çözebilecek bir yöntem buldu.
Araştırmacılar, yenilebilir bir mantardan elde ettikleri peptitlerin tuzun tadını belirgin şekilde güçlendirdiğini keşfetti. En etkili peptit, tuzluluk hissini yüzde 70'in üzerinde artırdı. Bu da gelecekte yemeklere çok daha az tuz ekleyip aynı lezzeti almanın mümkün olabileceği anlamına geliyor.
Sırrı Asya mutfağının sevilen mantarında
6 bin aday arasından 3 peptit öne çıktı
Neden bu kadar önemli?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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