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Terk Edilmiş Rafineride Bulunan Mantar Petrollü Toprağı 3 Ayda Neredeyse Tamamen Temizledi

Terk Edilmiş Rafineride Bulunan Mantar Petrollü Toprağı 3 Ayda Neredeyse Tamamen Temizledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 09:52
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Petrol bulaşmış toprağı temizlemek yıllar sürebilen, pahalı bir iş. İtalya ve Kanada'dan bir grup bilim insanı ise çözümü kirliliğin tam ortasında buldu: Kapatılmış bir rafinerinin toprağında kendiliğinden yaşayan bir mantar. Laboratuvarda petrolle kirlenmiş toprağa karıştırılan mantar, 90 günün sonunda kirliliğin neredeyse tamamını ortadan kaldırdı.

Kaynak: Frontiers in Microbiology

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Mantar, rafineri toprağında dizeli besin olarak kullanıyordu

Mantar, rafineri toprağında dizeli besin olarak kullanıyordu

Araştırmacılar, İtalya'nın Trieste kentinde faaliyetini durdurmuş bir petrol rafinerisinden toprak örnekleri topladı. Kilogramında 8 bin 538 miligram petrol kaynaklı hidrokarbon bulunan bu toprak, çoğu canlı için yaşanmaz bir ortam. Ekip yine de bu ağır koşullarda hayatta kalmayı başaran mikroorganizmaların peşine düştü ve tek besin kaynağı olarak dizel verilen kültürlerde Ciboria cinsinden bir mantarı ayırdı.

Ciboria, doğada genellikle yere düşmüş bitki artıkları üzerinde yetişen küçük, kadeh biçimli mantarlarla bilinen bir cins. Rafineriden çıkan tür ise laboratuvar şişelerinde dizelin yüzde 96'sını yalnızca 9 günde tüketti. Bu sürede mantarın kuru kütlesi de neredeyse dört katına çıktı. Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan çalışmada ekip, bu iştahın kirli toprakta da işe yarayıp yaramadığını test etti.

Mantar oranı yüzde 7'ye çıkınca kirliliğin yüzde 99'u yok oldu

Mantar oranı yüzde 7'ye çıkınca kirliliğin yüzde 99'u yok oldu

Asıl deney, her birinde 3 kilo kirli toprak ve talaş bulunan cam kaplarda kuruldu. Bir gruba toprağın ağırlığının yüzde 1'i kadar, diğerine yüzde 7'si kadar canlı mantar eklendi. Kontrol grubuna ise ısıyla öldürülmüş mantar kondu. Kaplar 90 gün boyunca 24 derecede ve karanlıkta bekletildi.

Sonuçlar oldukça netti. Yüzde 7 mantar eklenen toprakta petrol kirliliği 60. günde yüzde 78 azaldı, 90. günün sonunda ise yüzde 99'a ulaştı. Yüzde 1'lik grupta aynı yüzde 78 seviyesine ancak 90 günde gelinebildi. Ölü mantar konan kaplarda ise kayda değer bir değişim görülmedi.

Yüksek dozla işlenen toprakta, toprağın verimliliğiyle ilişkilendirilen humik ve fulvik asit miktarı da yüzde 31 arttı. Yani mantar yalnızca kirliliği azaltmakla kalmadı, toprağın yeniden canlanmasına da katkı verdi.

Temizliğin büyük kısmını mantarın önünü açtığı bakteriler yapıyor

Temizliğin büyük kısmını mantarın önünü açtığı bakteriler yapıyor

İşin ilginç yanı, mantar bu temizliği tek başına yapmıyor. Mikoremediasyon adı verilen yöntemde mantarlar salgıladıkları enzimlerle karmaşık bileşikleri parçalamaya başlıyor. Ciboria'nın asıl katkısı ise topraktaki bakteri dengesini değiştirmek oldu. Genetik analizlerde ilk haftalarda genel amaçlı ayrıştırıcı bakterilerin, ardından petrolü parçalamakta uzmanlaşmış türlerin çoğaldığı görüldü. Mantar bu geçişi hızlandırarak kirliliği yiyen bakterilere zemin hazırladı.

Yine de sonuçları sahaya taşımak için erken. Deney küçük kaplarda, tek bir bölgenin toprağıyla ve kontrollü koşullarda yapıldı. Bakterilerin işlevi de doğrudan ölçülmedi, genetik verilerden tahmin edildi. Yöntemin geniş arazilerde, farklı toprak ve iklim koşullarında işe yarayıp yaramadığını görmek için yeni çalışmalar gerekiyor. Bu haliyle bulgu, toprağı kazıyıp taşımaya ya da kimyasallarla yıkamaya karşı daha ucuz ve doğal bir seçeneğin kapısını aralıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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