Terk Edilmiş Rafineride Bulunan Mantar Petrollü Toprağı 3 Ayda Neredeyse Tamamen Temizledi

Araştırmacılar, İtalya'nın Trieste kentinde faaliyetini durdurmuş bir petrol rafinerisinden toprak örnekleri topladı. Kilogramında 8 bin 538 miligram petrol kaynaklı hidrokarbon bulunan bu toprak, çoğu canlı için yaşanmaz bir ortam. Ekip yine de bu ağır koşullarda hayatta kalmayı başaran mikroorganizmaların peşine düştü ve tek besin kaynağı olarak dizel verilen kültürlerde Ciboria cinsinden bir mantarı ayırdı.

Ciboria, doğada genellikle yere düşmüş bitki artıkları üzerinde yetişen küçük, kadeh biçimli mantarlarla bilinen bir cins. Rafineriden çıkan tür ise laboratuvar şişelerinde dizelin yüzde 96'sını yalnızca 9 günde tüketti. Bu sürede mantarın kuru kütlesi de neredeyse dört katına çıktı. Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan çalışmada ekip, bu iştahın kirli toprakta da işe yarayıp yaramadığını test etti.