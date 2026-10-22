Terk Edilmiş Rafineride Bulunan Mantar Petrollü Toprağı 3 Ayda Neredeyse Tamamen Temizledi
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Petrol bulaşmış toprağı temizlemek yıllar sürebilen, pahalı bir iş. İtalya ve Kanada'dan bir grup bilim insanı ise çözümü kirliliğin tam ortasında buldu: Kapatılmış bir rafinerinin toprağında kendiliğinden yaşayan bir mantar. Laboratuvarda petrolle kirlenmiş toprağa karıştırılan mantar, 90 günün sonunda kirliliğin neredeyse tamamını ortadan kaldırdı.
Kaynak: Frontiers in Microbiology
Mantar, rafineri toprağında dizeli besin olarak kullanıyordu
Mantar oranı yüzde 7'ye çıkınca kirliliğin yüzde 99'u yok oldu
Temizliğin büyük kısmını mantarın önünü açtığı bakteriler yapıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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