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Cadılar Bayramı'nda Zohran Mamdani Kılığına Giren Bir Adam Gerçek Mamdani ile Karşılaştı

Cadılar Bayramı'nda Zohran Mamdani Kılığına Giren Bir Adam Gerçek Mamdani ile Karşılaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
02.11.2026 - 11:01

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Cadılar Bayramı, özellikle ABD'de sokakların kostümlü insanlarla dolup taştığı, herkesin sevdiği karakterlerin ya da gündemin en çok konuşulan isimlerinin kılığına girdiği bir gece. Kimi zaman bir film kahramanı, kimi zaman da bir siyasetçi kostümü kutlama yapılan sokaklarda bir araya geliyor ve ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. 

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile New York Valisi Kathy Hochul, Cadılar Bayramı gecesi Queens'teki Queens Night Market'in 'Fright Market' adıyla düzenlenen etkinliğine katıldı. O sırada etkinliğe Mamdani kılığında katılan bir adam, gerçek belediye başkanıyla karşılaştı. Mamdani'nin kahkahalara boğulduğu o anlar hem çevrede bulunanları hem izleyenleri güldürdü.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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