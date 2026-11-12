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Orta Asya'da Yaşasaydın İsmin Ne Olurdu?

Orta Asya'da Yaşasaydın İsmin Ne Olurdu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 10:01
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Şimdi gözlerini kapat ve binlerce yıl öncesine, uçsuz bucaksız bozkırlara uzandığını hayal et… Rüzgârın sesi kulaklarında, atların koşturuşu vadilerde yankılanıyor. Eğer tarih başka türlü yazılmasaydı, atalarının o kadim çadırlarda koyduğu ocak sönmeseydi; bugün adın hangi destanda, hangi şanlı manada saklı olurdu?

Gök tanrının kubbesi altında, destansı kahramanların ve bilge şamanların izinden gitmeye hazır mısın? Ruhunun rengini seç, Göktürk alfabeli taşların ardındaki sırrı çöz ve bozkırdaki gerçek adını keşfet!

Kılıcını kuşan, oku da yola çıkalım: Kadim ismini bulmak için ŞİMDİ ÇÖZ!

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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