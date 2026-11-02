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İstanbul Boğazı'nda Kasım'ı Karşılayan Yunus Ailesi Görenleri Hayran Bıraktı

İstanbul Boğazı'nda Kasım'ı Karşılayan Yunus Ailesi Görenleri Hayran Bıraktı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
02.11.2026 - 10:27

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Son günlerde Marmara Bölgesi yoğun yağışlarla mücadele etti ve Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu pek çok ilde sağanakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği uyarısını yaptı. Kasım ayına bulutlu ve yağışlı bir havayla girdiğimiz bu günlerde Boğaz'da da eşsiz görüntüler ortaya çıktı. 

Kasım ayının ilk gününde Boğaz'da yüzen bir yunus ailesinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Su yüzeyine çıkıp adeta dans eden yunusların sürü halinde ilerlediği anlar izleyenlerin içini açtı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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