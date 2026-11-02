Bir Kullanıcı TikTok Canlı Yayınlarını Gezerken Karşısına Çıkan Slime Yoğunluğunu Paylaştı

TikTok'taki slime yayınları, izleyicilerin jetonla satın aldığı sanal hediyelerin karışımın gidişatını belirlemesine dayanıyor. Yayıncılar gelen hediyeye göre karışıma yeni bir malzeme ekliyor ya da slime'ı büyütüyor. Paylaşılan görüntülerde de ekranın köşesindeki hediye menüsünde su, su koruma, sim ekle, boraks, sabun, traş köpüğü, şampuan, çörek otu ve tutkal gibi seçeneklerin yer aldığı görülüyor.

Üstelik yayınlar saatlerce sürebiliyor. Renk ve doku adım adım değişirken yayıncıların masalarında dev bir slime kütlesi oluşuyor. Yayıncı çiftlerden biri, tek bir yayın için yaklaşık 16 bin 700 TL'lik malzeme harcadığını söylemişti. Fakat bunun yanında kazanılan dev miktarlardan da bahsediliyor.

Slime yapımında sıkça kullanılan boraks ve bazı yapıştırıcılar ciltte tahrişe ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Göze ya da ağza ulaşması da zararlı olduğu için özellikle çocukların bu karışımlarla temasında yetişkin gözetimi büyük önem taşıyor.