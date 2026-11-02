Bir Kullanıcı TikTok Canlı Yayınlarını Gezerken Karşısına Çıkan Slime Yoğunluğunu Paylaştı

Son günlerde TikTok canlı yayınları, evde slime hazırlayan yayıncılar ve onlara jetonla sanal hediye gönderen izleyicilerle gündemimizden düşmüyor. Gelen hediyelere göre karışıma yeni malzemelerin eklendiği, slime'ın adım adım büyüdüğü bu yayınlar saatlerce sürebiliyor ve ekranın başından kalkmak istemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
'CodexZeroTR' isimli kullanıcı, TikTok'ta canlı yayınları tek tek gezdiği anları 'Tiktok Tımarhaneye dönmüş resmen.' notuyla paylaştı. Kaydırdıkça karşısına çıkan yayınların neredeyse hepsinde slime hazırlayan yayıncıların olduğu görüldü. Peş peşe gelen yayınlardaki bu slime yoğunluğu izleyenleri şaşkına çevirdi.
Peki slime yayınları nereden çıktı ve nasıl işliyor?
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