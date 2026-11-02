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Bir Kullanıcı TikTok Canlı Yayınlarını Gezerken Karşısına Çıkan Slime Yoğunluğunu Paylaştı

Bir Kullanıcı TikTok Canlı Yayınlarını Gezerken Karşısına Çıkan Slime Yoğunluğunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2026 - 08:50 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 08:57

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Son günlerde TikTok canlı yayınları, evde slime hazırlayan yayıncılar ve onlara jetonla sanal hediye gönderen izleyicilerle gündemimizden düşmüyor. Gelen hediyelere göre karışıma yeni malzemelerin eklendiği, slime'ın adım adım büyüdüğü bu yayınlar saatlerce sürebiliyor ve ekranın başından kalkmak istemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

'CodexZeroTR' isimli kullanıcı, TikTok'ta canlı yayınları tek tek gezdiği anları 'Tiktok Tımarhaneye dönmüş resmen.' notuyla paylaştı. Kaydırdıkça karşısına çıkan yayınların neredeyse hepsinde slime hazırlayan yayıncıların olduğu görüldü. Peş peşe gelen yayınlardaki bu slime yoğunluğu izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Peki slime yayınları nereden çıktı ve nasıl işliyor?

Peki slime yayınları nereden çıktı ve nasıl işliyor?

TikTok'taki slime yayınları, izleyicilerin jetonla satın aldığı sanal hediyelerin karışımın gidişatını belirlemesine dayanıyor. Yayıncılar gelen hediyeye göre karışıma yeni bir malzeme ekliyor ya da slime'ı büyütüyor. Paylaşılan görüntülerde de ekranın köşesindeki hediye menüsünde su, su koruma, sim ekle, boraks, sabun, traş köpüğü, şampuan, çörek otu ve tutkal gibi seçeneklerin yer aldığı görülüyor.

Üstelik yayınlar saatlerce sürebiliyor. Renk ve doku adım adım değişirken yayıncıların masalarında dev bir slime kütlesi oluşuyor. Yayıncı çiftlerden biri, tek bir yayın için yaklaşık 16 bin 700 TL'lik malzeme harcadığını söylemişti. Fakat bunun yanında kazanılan dev miktarlardan da bahsediliyor. 

Slime yapımında sıkça kullanılan boraks ve bazı yapıştırıcılar ciltte tahrişe ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Göze ya da ağza ulaşması da zararlı olduğu için özellikle çocukların bu karışımlarla temasında yetişkin gözetimi büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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