Suudi Arabistan'ın Ardından Bu Sefer de İran'dan Halloween Görüntüleri Geldi

Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de dünyanın dört bir yanında kostümlü sokak partileri, süslenmiş mağaza vitrinleri ve korku temalı etkinliklerle kutlanıyor. Eskiden yalnızca sayılı ülkelerde kutlanan Cadılar Bayramı bugün tüm dünyaya yayıldı. Suudi Arabistan'dan gelen Cadılar Bayramı görüntülerinin ardından bu kez benzer anlar İran'dan paylaşıldı.

İran'da bir caddede toplanan kalabalığın bayram için hazırladığı kostümler kameraya yansıdı. Hayalet kostümünden korku filmi maskelerine, melek kanatlarından zombi makyajına kadar pek çok kıyafet sokakları rengarenk bir kutlama alanına çevirdi.

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