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Suudi Arabistan'ın Ardından Bu Sefer de İran'dan Halloween Görüntüleri Geldi

Suudi Arabistan'ın Ardından Bu Sefer de İran'dan Halloween Görüntüleri Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2026 - 09:44

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Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de dünyanın dört bir yanında kostümlü sokak partileri, süslenmiş mağaza vitrinleri ve korku temalı etkinliklerle kutlanıyor. Eskiden yalnızca sayılı ülkelerde kutlanan Cadılar Bayramı bugün tüm dünyaya yayıldı. Suudi Arabistan'dan gelen Cadılar Bayramı görüntülerinin ardından bu kez benzer anlar İran'dan paylaşıldı.

İran'da bir caddede toplanan kalabalığın bayram için hazırladığı kostümler kameraya yansıdı. Hayalet kostümünden korku filmi maskelerine, melek kanatlarından zombi makyajına kadar pek çok kıyafet sokakları rengarenk bir kutlama alanına çevirdi.

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Peki İran'da Cadılar Bayramı kutlamak serbest mi?

Peki İran'da Cadılar Bayramı kutlamak serbest mi?

Cadılar Bayramı'nın kökeni, yaklaşık 2 bin yıl önce İrlanda'da yaşayan Keltlerin yazın bitip kışın başlamasını kutladığı Samhain festivaline dayanıyor. Zamanla Amerika'ya taşınan gelenek, bugün kostüm ve süslemelerle tüm dünyaya yayılmış durumda.

İran'da ise bu tür kutlamalara resmi olarak izin verilmiyor. Geçen yıl 28 Ekim'de İran Esnaf Odası'nın yaptığı açıklamada kafe, restoran ve diğer işletmelerin Cadılar Bayramı temalı etkinlik ve satışlardan uzak durması istendi. Bu tür tören, toplantı, reklam ve satışlar tüm kamusal ve ticari mekanlarda yasaklanırken, uymayan işletmelerin polis tarafından kapatılabileceği ve yöneticilerinin yargıya sevk edilebileceği duyuruldu.

Suudi Arabistan'da ise tablo bambaşka. Ülkede Cadılar Bayramı etkinlikleri ilk kez 2021'de Riyad Boulevard'da kamuya açık şekilde düzenlendi. 2022'de ise korkunç kostümlerle gelen ziyaretçilere alana ücretsiz giriş imkanı tanındı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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