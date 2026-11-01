Suudi Arabistan'ın Ardından Bu Sefer de İran'dan Halloween Görüntüleri Geldi

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Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de dünyanın dört bir yanında kostümlü sokak partileri, süslenmiş mağaza vitrinleri ve korku temalı etkinliklerle kutlanıyor. Eskiden yalnızca sayılı ülkelerde kutlanan Cadılar Bayramı bugün tüm dünyaya yayıldı. Suudi Arabistan'dan gelen Cadılar Bayramı görüntülerinin ardından bu kez benzer anlar İran'dan paylaşıldı.
İran'da bir caddede toplanan kalabalığın bayram için hazırladığı kostümler kameraya yansıdı. Hayalet kostümünden korku filmi maskelerine, melek kanatlarından zombi makyajına kadar pek çok kıyafet sokakları rengarenk bir kutlama alanına çevirdi.
Peki İran'da Cadılar Bayramı kutlamak serbest mi?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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