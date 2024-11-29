Omzuna Çıkan Kediyi Çekmek İsteyen Adamın Yardımına Koşan Çocuk ve Yaşananlar Kalpleri Isıttı

Kediler bazen öylesine temas bağımlısı oluyor ki, kendilerini seveceklerini anladıkları kişileri hiç kaçırmıyor. Bir hayvansever adam da parkta otururken omzuna çıkan kediyi videoya çekmek istemişti. Ancak o anda çekemediğini fark eden yardımsever bir çocuk hemen olaya el attı. Gelin detaylara geçelim. Sizin de tebessüm edeceğinize eminiz!