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Omzuna Çıkan Kediyi Çekmek İsteyen Adamın Yardımına Koşan Çocuk ve Yaşananlar Kalpleri Isıttı

Omzuna Çıkan Kediyi Çekmek İsteyen Adamın Yardımına Koşan Çocuk ve Yaşananlar Kalpleri Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.11.2024 - 11:06

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Kediler bazen öylesine temas bağımlısı oluyor ki, kendilerini seveceklerini anladıkları kişileri hiç kaçırmıyor. Bir hayvansever adam da parkta otururken omzuna çıkan kediyi videoya çekmek istemişti. Ancak o anda çekemediğini fark eden yardımsever bir çocuk hemen olaya el attı. Gelin detaylara geçelim. Sizin de tebessüm edeceğinize eminiz!

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Video o kadar huzurlu hissettirmiş ki izleyiciler beğeni ve yorum yağdırdı.

Video o kadar huzurlu hissettirmiş ki izleyiciler beğeni ve yorum yağdırdı.

Adamın kediyle olan hali ayrı, tatlı çocuk ayrı içimizi ısıttı.

Adamın kediyle olan hali ayrı, tatlı çocuk ayrı içimizi ısıttı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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