İsteme Törenine Yeni Boyut: Damada Tuzlu Kahve Yerine Menü Getiren Gelin

Her geçen gün isteme, kına, nişan, düğün gibi özel günler için farklı tercihler yaparak yenilik getiren çiftleri ya da organizasyan şirketlerini görüyoruz. Sosyal medyada kaydırırken daha ne görebiliriz ki dememize gerek kalmadan şaşıracağımız bir şeyle karşılaşmak epey olası. Şimdiyse aynen bahsettiğimiz konseptte bir video ile karşınızdayız. Bir gelin isteme töreninde farklılık olması için yaratıcılığını konuşturmuştu. Gelin detaylara geçelim.