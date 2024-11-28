onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İsteme Törenine Yeni Boyut: Damada Tuzlu Kahve Yerine Menü Getiren Gelin

İsteme Törenine Yeni Boyut: Damada Tuzlu Kahve Yerine Menü Getiren Gelin

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2024 - 23:55

İçerik Devam Ediyor

Her geçen gün isteme, kına, nişan, düğün gibi özel günler için farklı tercihler yaparak yenilik getiren çiftleri ya da organizasyan şirketlerini görüyoruz. Sosyal medyada kaydırırken daha ne görebiliriz ki dememize gerek kalmadan şaşıracağımız bir şeyle karşılaşmak epey olası. Şimdiyse aynen bahsettiğimiz konseptte bir video ile karşınızdayız. Bir gelin isteme töreninde farklılık olması için yaratıcılığını konuşturmuştu. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adet tuzlu kahve olsa da birçok alternatif görüyoruz biliyorsunuz ki.

Adet tuzlu kahve olsa da birçok alternatif görüyoruz biliyorsunuz ki.

Gelinimiz de damat için bir menü hazırlamış ve seçimi ona bırakmıştı.

Gelinimiz de damat için bir menü hazırlamış ve seçimi ona bırakmıştı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın