İsteme Törenine Yeni Boyut: Damada Tuzlu Kahve Yerine Menü Getiren Gelin

Her geçen gün isteme, kına, nişan, düğün gibi özel günler için farklı tercihler yaparak yenilik getiren çiftleri ya da organizasyan şirketlerini görüyoruz. Sosyal medyada kaydırırken daha ne görebiliriz ki dememize gerek kalmadan şaşıracağımız bir şeyle karşılaşmak epey olası. Şimdiyse aynen bahsettiğimiz konseptte bir video ile karşınızdayız. Bir gelin isteme töreninde farklılık olması için yaratıcılığını konuşturmuştu. Gelin detaylara geçelim.
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Adet tuzlu kahve olsa da birçok alternatif görüyoruz biliyorsunuz ki.
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Gelinimiz de damat için bir menü hazırlamış ve seçimi ona bırakmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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