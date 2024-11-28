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Aileye Yeni Giren Genç Gelini Canlandıran İçerik Üreticisi Nokta Atışı Tespitleriyle Beğenileri Topladı

Aileye Yeni Giren Genç Gelini Canlandıran İçerik Üreticisi Nokta Atışı Tespitleriyle Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2024 - 22:52

İçerik Devam Ediyor

@simayrie adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten Simay adlı genç kadın, hayatımıza girdiğinden beri her videosuna bayılıyoruz. Genç yetenek, tipleri canlandırdığı parodi videolarıyla beğenileri toplamayı başarıyor. Oyunculuğunun yanı sıra tespitleriyle de hayran bırakıyor. Şimdiyse Simay adlı içerik üreticisinin yeni gelin parodisiyle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Aileye yeni giren ve özellikle genç olan yeni gelinlerin, ailenin gençlerine karşı bir abla yaklaşımı olduğunu bilirsiniz.

Aileye yeni giren ve özellikle genç olan yeni gelinlerin, ailenin gençlerine karşı bir abla yaklaşımı olduğunu bilirsiniz.

Simay adlı içerik üreticisi de ablalık konusuna değinmekle birlikte özgüvenlerini de yansıtmıştı.

Simay adlı içerik üreticisi de ablalık konusuna değinmekle birlikte özgüvenlerini de yansıtmıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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