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Gıda Mühendisi Asla Yıkanmaması Gereken Gıdaları Anlattı: İzleyiciler Balığa Şaşırdı

Gıda Mühendisi Asla Yıkanmaması Gereken Gıdaları Anlattı: İzleyiciler Balığa Şaşırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2024 - 20:15

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Tuğba Parıltı adlı gıda mühendisi Peak Mag adlı Instagram sayfasının konuğuydu. Asla yıkanmaması gereken gıdaları sıralayan gıda mühendisi epey şaşırtmıştı. Çünkü gıdalar arasında balık da yer alıyordu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz en çok hangisine şaşıracaksınız?

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Çiğ tavuk bildiğiniz üzere yıkanmaması gereken gıdalar arasında o yüzden pek de şaşırtıcı olmamıştı.

Çiğ tavuk bildiğiniz üzere yıkanmaması gereken gıdalar arasında o yüzden pek de şaşırtıcı olmamıştı.

Et ve balık ise tavuktan ziyade izleyicileri şaşırtmıştı. Ek olarak Tuğba Parıltı kimi mantar türlerinin yıkanması gerektiğini de dile getirdi.

Et ve balık ise tavuktan ziyade izleyicileri şaşırtmıştı. Ek olarak Tuğba Parıltı kimi mantar türlerinin yıkanması gerektiğini de dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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