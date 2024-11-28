Gıda Mühendisi Asla Yıkanmaması Gereken Gıdaları Anlattı: İzleyiciler Balığa Şaşırdı

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Çiğ tavuk bildiğiniz üzere yıkanmaması gereken gıdalar arasında o yüzden pek de şaşırtıcı olmamıştı.
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Et ve balık ise tavuktan ziyade izleyicileri şaşırtmıştı. Ek olarak Tuğba Parıltı kimi mantar türlerinin yıkanması gerektiğini de dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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