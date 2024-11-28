onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Komşusunun Evinde Gördüğü Cansız Mankeni Paylaşan Sosyal Medya Kullanıcısı Tüyleri Ürpertti

Komşusunun Evinde Gördüğü Cansız Mankeni Paylaşan Sosyal Medya Kullanıcısı Tüyleri Ürpertti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2024 - 18:47

İçerik Devam Ediyor

Bir TikTok kullanıcısı karşı dairesinde oturan kişinin perdesi açık olunca gördükleri karşısında şaşkınlık yaşamıştı. Evde gördüklerini kayda alan kişi paylaşmasıyla kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler de videoda gördüklerine anlam vermekte zorlanmıştı. Kimileri polise ihbar edilmesi gerektiğini de dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Karşı dairenin salonundaki koltukta cansız bir manken vardı.

Karşı dairenin salonundaki koltukta cansız bir manken vardı.

Koltuğa oturtulan mankenin kafa kısmına başka bir fotoğraf koyulması da kafaları karıştırdı.

Koltuğa oturtulan mankenin kafa kısmına başka bir fotoğraf koyulması da kafaları karıştırdı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın