Komşusunun Evinde Gördüğü Cansız Mankeni Paylaşan Sosyal Medya Kullanıcısı Tüyleri Ürpertti

Bir TikTok kullanıcısı karşı dairesinde oturan kişinin perdesi açık olunca gördükleri karşısında şaşkınlık yaşamıştı. Evde gördüklerini kayda alan kişi paylaşmasıyla kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler de videoda gördüklerine anlam vermekte zorlanmıştı. Kimileri polise ihbar edilmesi gerektiğini de dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karşı dairenin salonundaki koltukta cansız bir manken vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koltuğa oturtulan mankenin kafa kısmına başka bir fotoğraf koyulması da kafaları karıştırdı.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın