onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Cinsiyet Partisinde Son Nokta: Kadın Vücudu Şeklindeki Pastanın Karnını Keserek Cinsiyeti Öğrendiler

Cinsiyet Partisinde Son Nokta: Kadın Vücudu Şeklindeki Pastanın Karnını Keserek Cinsiyeti Öğrendiler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2024 - 17:00

İçerik Devam Ediyor

Cinsiyet partileri hayatımız girdiğinden beri birçok ilginç örnekle karşılaştık. Ancak şimdi ilginç cinsiyet öğrenme partileri arasında ilk beşe girecek bir örnekle karşınızdayız. Bir çift doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için pasta yaptırmışlardı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hamile bir kadın vücudu şeklindeki pastanın yanı sıra cinsiyeti öğrenmek için adeta ameliyata girmeleri dikkat çekti.

Hamile bir kadın vücudu şeklindeki pastanın yanı sıra cinsiyeti öğrenmek için adeta ameliyata girmeleri dikkat çekti.

Kadın pastanın karnını neşter ile kesince cinsiyetin renginde bir sıvı akmıştı.

Kadın pastanın karnını neşter ile kesince cinsiyetin renginde bir sıvı akmıştı.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın