Cinsiyet Partisinde Son Nokta: Kadın Vücudu Şeklindeki Pastanın Karnını Keserek Cinsiyeti Öğrendiler

Cinsiyet partileri hayatımız girdiğinden beri birçok ilginç örnekle karşılaştık. Ancak şimdi ilginç cinsiyet öğrenme partileri arasında ilk beşe girecek bir örnekle karşınızdayız. Bir çift doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için pasta yaptırmışlardı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Hamile bir kadın vücudu şeklindeki pastanın yanı sıra cinsiyeti öğrenmek için adeta ameliyata girmeleri dikkat çekti.
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Kadın pastanın karnını neşter ile kesince cinsiyetin renginde bir sıvı akmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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