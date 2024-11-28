Cinsiyet Partisinde Son Nokta: Kadın Vücudu Şeklindeki Pastanın Karnını Keserek Cinsiyeti Öğrendiler

Cinsiyet partileri hayatımız girdiğinden beri birçok ilginç örnekle karşılaştık. Ancak şimdi ilginç cinsiyet öğrenme partileri arasında ilk beşe girecek bir örnekle karşınızdayız. Bir çift doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için pasta yaptırmışlardı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?