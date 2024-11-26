Kaza Müdahalesi Esnasında Çorapsız ve Ayakkabısız Çocuğu Görünce Kendi Çoraplarını Giydiren Kanatsız Melek!

Dünya iyi insanların uğruna dönüyor cümlesine kalpleri ısıtan bir örnekle geldik. Bir acil tıp teknisyeni müdahale ettikleri çocuğun ayağında ne çorabı ne de ayakkabısı olduğunu görünce hemen harekete geçmişti. Yaptığı hareketiyle iyiliğin önemini hatırlatan kadın kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi. Sizlerin de video karşısında tebessüm edeceğine eminiz! Gelin detaylara geçelim.