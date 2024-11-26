onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kaza Müdahalesi Esnasında Çorapsız ve Ayakkabısız Çocuğu Görünce Kendi Çoraplarını Giydiren Kanatsız Melek!

Kaza Müdahalesi Esnasında Çorapsız ve Ayakkabısız Çocuğu Görünce Kendi Çoraplarını Giydiren Kanatsız Melek!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.11.2024 - 22:39

İçerik Devam Ediyor

Dünya iyi insanların uğruna dönüyor cümlesine kalpleri ısıtan bir örnekle geldik. Bir acil tıp teknisyeni müdahale ettikleri çocuğun ayağında ne çorabı ne de ayakkabısı olduğunu görünce hemen harekete geçmişti. Yaptığı hareketiyle iyiliğin önemini hatırlatan kadın kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi. Sizlerin de video karşısında tebessüm edeceğine eminiz! Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Acil tıp teknisyeni kadın hemen ayağındaki çorapları çıkarıp çocuğa giydirmişti.

Acil tıp teknisyeni kadın hemen ayağındaki çorapları çıkarıp çocuğa giydirmişti.

Kadın o anlar için “Çocuğu kendi oğlumun yerine koydum, eksisini artısını düşünmeden yaptım. Yine olsa yine yaparım.” demişti.

Kadın o anlar için “Çocuğu kendi oğlumun yerine koydum, eksisini artısını düşünmeden yaptım. Yine olsa yine yaparım.” demişti.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
seremoni-.-

Ayy kıyamam ya 🥹