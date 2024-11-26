Kaza Müdahalesi Esnasında Çorapsız ve Ayakkabısız Çocuğu Görünce Kendi Çoraplarını Giydiren Kanatsız Melek!

Dünya iyi insanların uğruna dönüyor cümlesine kalpleri ısıtan bir örnekle geldik. Bir acil tıp teknisyeni müdahale ettikleri çocuğun ayağında ne çorabı ne de ayakkabısı olduğunu görünce hemen harekete geçmişti. Yaptığı hareketiyle iyiliğin önemini hatırlatan kadın kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi. Sizlerin de video karşısında tebessüm edeceğine eminiz! Gelin detaylara geçelim.
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Acil tıp teknisyeni kadın hemen ayağındaki çorapları çıkarıp çocuğa giydirmişti.
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Kadın o anlar için “Çocuğu kendi oğlumun yerine koydum, eksisini artısını düşünmeden yaptım. Yine olsa yine yaparım.” demişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Ayy kıyamam ya 🥹