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Gittiği Spor Salonuna Survivor’a Hazırlanan Yarışmacılar Kaydolunca Kendisinin Kovulduğunu İddia Etti

Gittiği Spor Salonuna Survivor’a Hazırlanan Yarışmacılar Kaydolunca Kendisinin Kovulduğunu İddia Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.11.2024 - 21:31

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@kubrayca adlı TikTok hesabından içerikler üreten Kübra Ayça adlı bir kadın, iş çıkışlarında kafasını dağıtmak adına ünlü bir spor salonuna yazıldığını ve ardından başına gelenleri anlattı. İçerik üreticisi başlangıç düzeyinde olan bir sınıfa yazıldığını söylemişti. Ancak bir sonraki derslerde sınıflarına Survivor’a hazırlanan yarışmacıların eklendiğini dile getirdi. Ne olduysa onlardan sonra olmuştu. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi sınıflarına katılan Survivor yarışmacılarından sonra eğitmenlerin yalnızca onlarla ilgilendiğini iddia etti.

İçerik üreticisi sınıflarına katılan Survivor yarışmacılarından sonra eğitmenlerin yalnızca onlarla ilgilendiğini iddia etti.

Bir diğer iddiası ise başlangıç düzeyi olan sınıfta eğitmeninin “Sen güçsüzsün bir daha gelme” diyerek kendisini kovmasıydı.

Bir diğer iddiası ise başlangıç düzeyi olan sınıfta eğitmeninin “Sen güçsüzsün bir daha gelme” diyerek kendisini kovmasıydı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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