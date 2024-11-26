Gittiği Spor Salonuna Survivor’a Hazırlanan Yarışmacılar Kaydolunca Kendisinin Kovulduğunu İddia Etti

@kubrayca adlı TikTok hesabından içerikler üreten Kübra Ayça adlı bir kadın, iş çıkışlarında kafasını dağıtmak adına ünlü bir spor salonuna yazıldığını ve ardından başına gelenleri anlattı. İçerik üreticisi başlangıç düzeyinde olan bir sınıfa yazıldığını söylemişti. Ancak bir sonraki derslerde sınıflarına Survivor’a hazırlanan yarışmacıların eklendiğini dile getirdi. Ne olduysa onlardan sonra olmuştu. Gelin detaylara geçelim.