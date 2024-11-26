Bugün de Kıskandık: Erkek Arkadaşına Aldığı Hediyeyle Ağlatan Kadın Bizleri de Duygulandırdı

Şimdi kabul edelim ki, kadınlara hediye almak erkeklere hediye almaktan daha kolay. Ancak mesele erkeklere hediye almak olunca insanın adeta beyni yanıyor. Cüzdanlar, ayakkabılar, parfümler derken daha yaratıcı olmak istendiğinde el kol bağlanıyor. @hilalozlema adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç kadın erkek arkadaşına aldığı hediyeyi paylaştı. Gelin detaylara geçelim.