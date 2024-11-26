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Bugün de Kıskandık: Erkek Arkadaşına Aldığı Hediyeyle Ağlatan Kadın Bizleri de Duygulandırdı

Bugün de Kıskandık: Erkek Arkadaşına Aldığı Hediyeyle Ağlatan Kadın Bizleri de Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.11.2024 - 19:39

İçerik Devam Ediyor

Şimdi kabul edelim ki, kadınlara hediye almak erkeklere hediye almaktan daha kolay. Ancak mesele erkeklere hediye almak olunca insanın adeta beyni yanıyor. Cüzdanlar, ayakkabılar, parfümler derken daha yaratıcı olmak istendiğinde el kol bağlanıyor. @hilalozlema adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç kadın erkek arkadaşına aldığı hediyeyi paylaştı. Gelin detaylara geçelim.

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Genç kadın erkek arkadaşıyla fotoğraflarından oluşan tatlı bir albüm yaptırmıştı.

Genç kadın erkek arkadaşıyla fotoğraflarından oluşan tatlı bir albüm yaptırmıştı.

Bunu gören Halil adlı genç çok beğenmiş olacak ki gözyaşlarına hakim olamadı.

Bunu gören Halil adlı genç çok beğenmiş olacak ki gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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