Boy Uzatma Ameliyatı Olan Bir Adam Zaman İçerisindeki Değişimini Paylaştı

Son zamanlarda popüler hale gelen boy uzatma ameliyatının ardından hastaların acı verici ve ağrılı bir süreç yaşadığı söyleniyor. Ancak istedikleri boya ulaşmak için her şeyi göze alarak bu ameliyatı tercih edenleri de görüyoruz. Bir adam da ameliyatının ardından boyunun uzadığı anları kare kare paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?