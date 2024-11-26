Boy Uzatma Ameliyatı Olan Bir Adam Zaman İçerisindeki Değişimini Paylaştı

Son zamanlarda popüler hale gelen boy uzatma ameliyatının ardından hastaların acı verici ve ağrılı bir süreç yaşadığı söyleniyor. Ancak istedikleri boya ulaşmak için her şeyi göze alarak bu ameliyatı tercih edenleri de görüyoruz. Bir adam da ameliyatının ardından boyunun uzadığı anları kare kare paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Ameliyatı olmadan önceki boyu 1.61 idi.
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11 cm uzayan adam 1.72 olmuştu. Peki ya siz bu ameliyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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