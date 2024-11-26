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Boy Uzatma Ameliyatı Olan Bir Adam Zaman İçerisindeki Değişimini Paylaştı

Boy Uzatma Ameliyatı Olan Bir Adam Zaman İçerisindeki Değişimini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.11.2024 - 18:50

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Son zamanlarda popüler hale gelen boy uzatma ameliyatının ardından hastaların acı verici ve ağrılı bir süreç yaşadığı söyleniyor. Ancak istedikleri boya ulaşmak için her şeyi göze alarak bu ameliyatı tercih edenleri de görüyoruz. Bir adam da ameliyatının ardından boyunun uzadığı anları kare kare paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Ameliyatı olmadan önceki boyu 1.61 idi.

Ameliyatı olmadan önceki boyu 1.61 idi.

11 cm uzayan adam 1.72 olmuştu. Peki ya siz bu ameliyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

11 cm uzayan adam 1.72 olmuştu. Peki ya siz bu ameliyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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