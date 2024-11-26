Hesap Kavgasında Arkadaşını Etkisiz Hale Getirmek İsterken Kendini Kaybeden Adam Muradına Erdi

Hesabı kimin ödediğinin önemi olmasa da insan bazen hesap kavgasına kendini kaptırıp gereksiz bir inatlaşma hali yaşayabiliyor. Aslında olay hesabı kimin ödeyeceğinden ziyade o an o inatlaşmayı kimin yeneceğine dair bir duruma evriliyor sanki. Sizler de zaman zaman bu durumu yaşıyorsanız güldüren bir örnekle karşınızdayız. Suudi Arabistan’da yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Gelin detaylara geçelim.