onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hesap Kavgasında Arkadaşını Etkisiz Hale Getirmek İsterken Kendini Kaybeden Adam Muradına Erdi

Hesap Kavgasında Arkadaşını Etkisiz Hale Getirmek İsterken Kendini Kaybeden Adam Muradına Erdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.11.2024 - 16:46

İçerik Devam Ediyor

Hesabı kimin ödediğinin önemi olmasa da insan bazen hesap kavgasına kendini kaptırıp gereksiz bir inatlaşma hali yaşayabiliyor. Aslında olay hesabı kimin ödeyeceğinden ziyade o an o inatlaşmayı kimin yeneceğine dair bir duruma evriliyor sanki. Sizler de zaman zaman bu durumu yaşıyorsanız güldüren bir örnekle karşınızdayız. Suudi Arabistan’da yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İki arkadaş hesabı kimin ödeyeceği derdine düşmüştü ki biri diğerini etkisiz hale getirmek için sırtına aldı.

İki arkadaş hesabı kimin ödeyeceği derdine düşmüştü ki biri diğerini etkisiz hale getirmek için sırtına aldı.

Hesabı ödeyip rahatladıktan sonra ise arkadaşını serbest bıraktı. Sizce bu kadarına gerek var mıydı? Yorumlarda buluşalım!

Hesabı ödeyip rahatladıktan sonra ise arkadaşını serbest bıraktı. Sizce bu kadarına gerek var mıydı? Yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın