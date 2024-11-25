Kızının Anlattıklarına Efsanevi Yorumlar Yaparak Güldüren Baba Meditasyona Bakış Açısıyla Viral Oldu

@melisacelensu adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, babasıyla görüntülü konuşmalarından kesitler paylaşmaya başladığı günden bu yana sevilerek takip ediliyor. Babasının her konuda kızının aksini düşünüyor olması ve şakayla karışık sert üslubu viral olmalarının nedeni. Şimdiyse meditasyona karşı düşüncelerini anlattığı görüntülü konuşmalarından bir kesit ile karşınızdayız. Bakalım siz kimden yana olacaksınız? Yorumlarda buluşalım!