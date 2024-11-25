Kızının Anlattıklarına Efsanevi Yorumlar Yaparak Güldüren Baba Meditasyona Bakış Açısıyla Viral Oldu

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@melisacelensu adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, babasıyla görüntülü konuşmalarından kesitler paylaşmaya başladığı günden bu yana sevilerek takip ediliyor. Babasının her konuda kızının aksini düşünüyor olması ve şakayla karışık sert üslubu viral olmalarının nedeni. Şimdiyse meditasyona karşı düşüncelerini anlattığı görüntülü konuşmalarından bir kesit ile karşınızdayız. Bakalım siz kimden yana olacaksınız? Yorumlarda buluşalım!
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Babasına meditasyon kampına gideceğini anlatan kadın, babasından her zamanki gibi güldüren geri dönüşler almıştı.
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Meditasyona temizleyici diyen babası, kızının meditasyon kampında telefonun kapalı olacağını duyunca ise sevinmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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