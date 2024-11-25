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Bir İçerik Üreticisi Hepimizin Okul Yıllarında Muhakkak Denk Geldiği O İngilizce Öğretmenini Parodileştirdi

Bir İçerik Üreticisi Hepimizin Okul Yıllarında Muhakkak Denk Geldiği O İngilizce Öğretmenini Parodileştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.11.2024 - 15:04

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@yasarcankocaaslan adlı Instagram hesabından içerikler üreten Yaşarcan Kocaaslan son zamanların yükselişte olan içerik üreticilerinden. Oyunculuk performansıyla her videosunda alkışları toplayan Kocaaslan, hepimizi güldürmeyi başarıyor. Şimdilerdeyse “öğrenci dostu öğretmen” başlıklı videosuyla viral olmuş durumda. Gelin detaylada geçelim. Sizlerin de bahsi geçen öğretmeni hemen tanıyacağınıza eminiz!

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İçerik üreticisinin de anlattığı üzere bahsi geçen öğretmenler her daim öğrenciler tarafından sınavların aranan yüzü olurdu.

İçerik üreticisinin de anlattığı üzere bahsi geçen öğretmenler her daim öğrenciler tarafından sınavların aranan yüzü olurdu.

İyi niyetleriyle kendilerine hayran da bırakırdı. İzleyiciler videonun ardından yorumlarda buluşarak bahsi geçen öğretmenlerin birkaç özelliğini daha hatırlattı.

İyi niyetleriyle kendilerine hayran da bırakırdı. İzleyiciler videonun ardından yorumlarda buluşarak bahsi geçen öğretmenlerin birkaç özelliğini daha hatırlattı.

Sizlerin de aklına gelenler varsa, buyurun yorumlara!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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