Karın Üstüne Yüzünü Gömerek Portresini Çıkarabilen Genç Kadın Yeteneğiyle Kahkahaları Topladı

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Malumunuz kış geldi. Son birkaç gündür yer yer etkisini gösteren kar ile birlikte kışseverlerin neşesi yerinde. Bir genç kadın da kar yağınca ablasıyla birlikte tadını çıkaranlardan oldu. Ancak genç kadının ilginç bir yeteneği vardı. Daha önceden de benzeri örnekler görmüştük ama bundan iyisi olmadığına eminiz. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadın karın üstüne yüzüne gömdüğünde tüm detaylarıyla portresini çıkarabiliyordu.
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Her detay ayrı bir komikti. Yapılacaklar listemize ekledik bile!
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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