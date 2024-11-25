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Karın Üstüne Yüzünü Gömerek Portresini Çıkarabilen Genç Kadın Yeteneğiyle Kahkahaları Topladı

Karın Üstüne Yüzünü Gömerek Portresini Çıkarabilen Genç Kadın Yeteneğiyle Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.11.2024 - 12:52

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Malumunuz kış geldi. Son birkaç gündür yer yer etkisini gösteren kar ile birlikte kışseverlerin neşesi yerinde. Bir genç kadın da kar yağınca ablasıyla birlikte tadını çıkaranlardan oldu. Ancak genç kadının ilginç bir yeteneği vardı. Daha önceden de benzeri örnekler görmüştük ama bundan iyisi olmadığına eminiz. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç kadın karın üstüne yüzüne gömdüğünde tüm detaylarıyla portresini çıkarabiliyordu.

Genç kadın karın üstüne yüzüne gömdüğünde tüm detaylarıyla portresini çıkarabiliyordu.

Her detay ayrı bir komikti. Yapılacaklar listemize ekledik bile!

Her detay ayrı bir komikti. Yapılacaklar listemize ekledik bile!

Kaynak: @ebrarctntas_

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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