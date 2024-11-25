Karın Üstüne Yüzünü Gömerek Portresini Çıkarabilen Genç Kadın Yeteneğiyle Kahkahaları Topladı

Malumunuz kış geldi. Son birkaç gündür yer yer etkisini gösteren kar ile birlikte kışseverlerin neşesi yerinde. Bir genç kadın da kar yağınca ablasıyla birlikte tadını çıkaranlardan oldu. Ancak genç kadının ilginç bir yeteneği vardı. Daha önceden de benzeri örnekler görmüştük ama bundan iyisi olmadığına eminiz. Gelin detaylara birlikte bakalım.