Erzurum’da Yolun Ortasında Donakalan Ata Ekipler Müdahale Etti

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Erzurum’da ilginç bir olay yaşandı. Sahibi olmayan bir at sokak ortasında hareketsiz şekilde kaldı. Bu durum vatandaşların dikkatini çekince ekipler arandı. Henüz atın neden donakaldığına dair bir bilgi yok. Ancak izleyiciler soğuktan olabileceğini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.
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Yolun ortasında öylece duran at, kimi izleyicilere simülasyon hata verdi de dedirtti.
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Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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