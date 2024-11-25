Erzurum’da Yolun Ortasında Donakalan Ata Ekipler Müdahale Etti

Erzurum’da ilginç bir olay yaşandı. Sahibi olmayan bir at sokak ortasında hareketsiz şekilde kaldı. Bu durum vatandaşların dikkatini çekince ekipler arandı. Henüz atın neden donakaldığına dair bir bilgi yok. Ancak izleyiciler soğuktan olabileceğini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.