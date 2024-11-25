Yine Ankara Yine Romantizm: Kar Yağar Yağmaz Sokakta Dans Etmeye Başlayan Çiftler Neşemizi Yükseltti

Ankara’da aşk bir başka biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz aylarda yağmurun altında çekilen çift fotoğrafları sosyal medyayı epey meşgul etmişti hatırlarsanız. Birkaç gün önce de kışın ilk karı etkisini gösterdi. Hal böyle olunca Ankaralılar karın tadını çıkarmak için sokaklara döküldü. Bir vatandaşın kayda aldığı görüntüler ise içimizi ısıttı. Gelin o anlara birlikte bakalım.