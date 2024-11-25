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Yine Ankara Yine Romantizm: Kar Yağar Yağmaz Sokakta Dans Etmeye Başlayan Çiftler Neşemizi Yükseltti

Yine Ankara Yine Romantizm: Kar Yağar Yağmaz Sokakta Dans Etmeye Başlayan Çiftler Neşemizi Yükseltti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.11.2024 - 09:32

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Ankara’da aşk bir başka biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz aylarda yağmurun altında çekilen çift fotoğrafları sosyal medyayı epey meşgul etmişti hatırlarsanız. Birkaç gün önce de kışın ilk karı etkisini gösterdi. Hal böyle olunca Ankaralılar karın tadını çıkarmak için sokaklara döküldü. Bir vatandaşın kayda aldığı görüntüler ise içimizi ısıttı. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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Romantizm şehri Ankara yılın ilk karı ile buluşunca etraf görsel şölene dönüştü.

Romantizm şehri Ankara yılın ilk karı ile buluşunca etraf görsel şölene dönüştü.

Bu anları kaçırmak istemeyen çiftlerin kar yağarken dans ettiği anlar ise ne yalan söyleyelim biraz kıskandırdı.

Bu anları kaçırmak istemeyen çiftlerin kar yağarken dans ettiği anlar ise ne yalan söyleyelim biraz kıskandırdı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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