onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Koç Üniversitesinde Okuyan Genç Kadın Bir Günde Sadece 100 TL ile Geçinmeyi Denedi

Koç Üniversitesinde Okuyan Genç Kadın Bir Günde Sadece 100 TL ile Geçinmeyi Denedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.11.2024 - 09:05

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

@saadetbetull adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın okulu olan Koç Üniversitesinde bir günde ne kadar harcadığını videoya almak istemişti. Biliyorsunuz ki kimi üniversitelerdeki fiyatlara öğrencilerin gücü yetemiyor. Genç kadın da 100 TL ile bir gün geçirmeye çalışmıştı. 78 TL harcayarak günü kapattı. Ama nasıl? Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç kadının tüm günü 100 TL ile geçirebilmesi için arkadaşlarının bir şeyler ısmarlaması şarttı.

Genç kadının tüm günü 100 TL ile geçirebilmesi için arkadaşlarının bir şeyler ısmarlaması şarttı.

Ve arkadaşlarının ısmarladıkları sayesinde yalnızca 78 TL harcamıştı. 100 TL ile bir günü geçirmenin imkansız olduğunu kanıtlamış oldu.

Ve arkadaşlarının ısmarladıkları sayesinde yalnızca 78 TL harcamıştı. 100 TL ile bir günü geçirmenin imkansız olduğunu kanıtlamış oldu.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın