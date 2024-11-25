Koç Üniversitesinde Okuyan Genç Kadın Bir Günde Sadece 100 TL ile Geçinmeyi Denedi

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@saadetbetull adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın okulu olan Koç Üniversitesinde bir günde ne kadar harcadığını videoya almak istemişti. Biliyorsunuz ki kimi üniversitelerdeki fiyatlara öğrencilerin gücü yetemiyor. Genç kadın da 100 TL ile bir gün geçirmeye çalışmıştı. 78 TL harcayarak günü kapattı. Ama nasıl? Gelin detaylara geçelim.
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Genç kadının tüm günü 100 TL ile geçirebilmesi için arkadaşlarının bir şeyler ısmarlaması şarttı.
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Ve arkadaşlarının ısmarladıkları sayesinde yalnızca 78 TL harcamıştı. 100 TL ile bir günü geçirmenin imkansız olduğunu kanıtlamış oldu.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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