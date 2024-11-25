Koç Üniversitesinde Okuyan Genç Kadın Bir Günde Sadece 100 TL ile Geçinmeyi Denedi

@saadetbetull adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın okulu olan Koç Üniversitesinde bir günde ne kadar harcadığını videoya almak istemişti. Biliyorsunuz ki kimi üniversitelerdeki fiyatlara öğrencilerin gücü yetemiyor. Genç kadın da 100 TL ile bir gün geçirmeye çalışmıştı. 78 TL harcayarak günü kapattı. Ama nasıl? Gelin detaylara geçelim.