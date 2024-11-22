Hamilelikten İtibaren Dört Gözle Beklediği Dostu Doğduğunda Ayrılmaz İkili Olan Sibirya Kurdu ve Tatlı Kız

Kedilerin ve köpeklerin evin yeni üyeleri için nasıl sabırsızlandıklarını bilenler bilir. Sahiplerine hamilelik süresince karınlarından ilgi ve sevgi göstermeyi bilecek kadar zeki ve şefkatliler. İşte şimdi tam da bu konuya dair bir örnekle karşınızdayız. Sibirya kurdu cinsi bir köpeğin biricik dostunu dört gözle beklediği anlar beğenileri topladı. İkili öylesine sevgi doluydu ki onlar karşısında tebessüm etmemek elde değildi.