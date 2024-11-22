Hamilelikten İtibaren Dört Gözle Beklediği Dostu Doğduğunda Ayrılmaz İkili Olan Sibirya Kurdu ve Tatlı Kız

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Kedilerin ve köpeklerin evin yeni üyeleri için nasıl sabırsızlandıklarını bilenler bilir. Sahiplerine hamilelik süresince karınlarından ilgi ve sevgi göstermeyi bilecek kadar zeki ve şefkatliler. İşte şimdi tam da bu konuya dair bir örnekle karşınızdayız. Sibirya kurdu cinsi bir köpeğin biricik dostunu dört gözle beklediği anlar beğenileri topladı. İkili öylesine sevgi doluydu ki onlar karşısında tebessüm etmemek elde değildi.
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Doğar doğmaz bebişe adeta bağlanan tatlı köpek yanından bir an olsun ayrılmıyordu.
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Yıllar geçtikçe birbirlerine olan sevgileri arttı. İkiliye birlikte sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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