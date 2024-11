Ördekleri Nasıl İkna Ettiyse Balkon Konuşması Yapan Adam O Anlarıyla Kahkahalara Boğdu

Bazen sahiden bir simülasyondayız ve şu anda hata mı veriyor dedirten anlar yaşıyoruz. E tabii bunun biraz da milletimizin mizahşörlüğüyle de ilgisi var. A’dan Z’ye her konuda her an aklına şaka konuları gelen yaratıcı bir kesim var. @ulascgdm adlı TikTok kullanıcısı da sanıyoruz ki onlardan biri. Yoksa kimin aklına bir ördek topluluğu görünce balkon konuşması yapmak gelir ki?