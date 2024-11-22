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Ördekleri Nasıl İkna Ettiyse Balkon Konuşması Yapan Adam O Anlarıyla Kahkahalara Boğdu

Ördekleri Nasıl İkna Ettiyse Balkon Konuşması Yapan Adam O Anlarıyla Kahkahalara Boğdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2024 - 12:09

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Bazen sahiden bir simülasyondayız ve şu anda hata mı veriyor dedirten anlar yaşıyoruz. E tabii bunun biraz da milletimizin mizahşörlüğüyle de ilgisi var. A’dan Z’ye her konuda her an aklına şaka konuları gelen yaratıcı bir kesim var. @ulascgdm adlı TikTok kullanıcısı da sanıyoruz ki onlardan biri. Yoksa kimin aklına bir ördek topluluğu görünce balkon konuşması yapmak gelir ki?

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Arkadaşlarıyla gezerken göldeki ördekleri gören Ulaş adlı genç adam birden Daffy Duck gibi konuşmaya başlamıştı.

Arkadaşlarıyla gezerken göldeki ördekleri gören Ulaş adlı genç adam birden Daffy Duck gibi konuşmaya başlamıştı.

İşin ilginci ise ördekler pür dikkat onu dinliyordu…

İşin ilginci ise ördekler pür dikkat onu dinliyordu…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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