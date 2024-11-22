55 Yıllık Evli Dedesi ve Büyükannesiyle “Birbirinizi Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz” Testi Yaptı

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@sarpsolakoglu1 adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, dedesi ve büyükannesiyle birlikte sosyal medyanın meşhur akımlarından birine katıldı. Sizler de muhakkak çiftlerin birbirinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz testlerine denk gelmişsinizdir. İşte içerik üreticisi de 55 yıldır evli olan dedesi ve büyükannesine sorular yöneltmişti. İkili tüm sorulara aynı yanıtı verdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İçerik üreticisi dedesi ve büyükannesini zorlamamak adına aslında basit sorular seçmişti.
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Ancak ikilinin hal ve tavırlarından birbirlerini ne kadar iyi tanıdığını ortadaydı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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