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İki Köpeğini Kaybeden Babaya Yaralarını Saracak Yavru Bir Köpek Getirilince Gözyaşlarını Tutamadı

İki Köpeğini Kaybeden Babaya Yaralarını Saracak Yavru Bir Köpek Getirilince Gözyaşlarını Tutamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2024 - 09:38

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Patili dostlarımızın bir gün hayatımızdan ayrılacak olduğunu bilsek de bu acıyı kaldırabilmek çok zor. Onlar birer evcil hayvandan ziyade hayat arkadaşımız oluyorlar. Babasına hazırladığı sürprizle kalplerimizi ısıtan bir kadın da tam da bu konuya dair bir paylaşım yapmıştı. Kadının babası iki hafta arayla iki köpeğini de ne yazık ki kaybetmişti. Babasının üzülmesine dayanamayan kızı harekete geçmişti.

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Kadın babası için yavru bir köpek sahiplenmişti ve bunu tatlı köpeğin ağzından bir mektup yazarak açıklamıştı.

Kadın babası için yavru bir köpek sahiplenmişti ve bunu tatlı köpeğin ağzından bir mektup yazarak açıklamıştı.

Mektubu okurken yeni bir köpeği olacağını anlayan baba gözyaşlarına hakim olamadı. İkilinin birbiriyle tanıştığı ilk an bu şekilde oldu.

Mektubu okurken yeni bir köpeği olacağını anlayan baba gözyaşlarına hakim olamadı. İkilinin birbiriyle tanıştığı ilk an bu şekilde oldu.

Kaynak: @qutikotv

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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