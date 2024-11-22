İki Köpeğini Kaybeden Babaya Yaralarını Saracak Yavru Bir Köpek Getirilince Gözyaşlarını Tutamadı

Patili dostlarımızın bir gün hayatımızdan ayrılacak olduğunu bilsek de bu acıyı kaldırabilmek çok zor. Onlar birer evcil hayvandan ziyade hayat arkadaşımız oluyorlar. Babasına hazırladığı sürprizle kalplerimizi ısıtan bir kadın da tam da bu konuya dair bir paylaşım yapmıştı. Kadının babası iki hafta arayla iki köpeğini de ne yazık ki kaybetmişti. Babasının üzülmesine dayanamayan kızı harekete geçmişti.