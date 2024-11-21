Hiç Beklemediği Anda Evlilik Teklifi Alan Kadın Gözyaşlarına Hakim Olamadı

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Bazen süsten uzak, sadelikten yana evlilik tekliflerine içimiz eriyor… İşte tam da böyle bir evlilik teklifiyle karşınızdayız. @batunisaa adlı TikTok kullanıcısı çift, romantik evlilik tekliflerini paylaşmasıyla viral oldu. İkili o anlarda gözyaşlarına engel olamamıştı. Gelin videoyu birlikte izleyelim. Sizler de onların duygularına ortak olacaksınız!
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Adam evlilik teklifini yapmadan önce bir bahaneyle sevgilisinin arkasını dönmesini sağlamıştı.
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Yeniden önüne dönünceyse yüzüğü gören kadın ağlamaya başlayınca erkek arkadaşı da kendini tutamamıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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