Hiç Beklemediği Anda Evlilik Teklifi Alan Kadın Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Bazen süsten uzak, sadelikten yana evlilik tekliflerine içimiz eriyor… İşte tam da böyle bir evlilik teklifiyle karşınızdayız. @batunisaa adlı TikTok kullanıcısı çift, romantik evlilik tekliflerini paylaşmasıyla viral oldu. İkili o anlarda gözyaşlarına engel olamamıştı. Gelin videoyu birlikte izleyelim. Sizler de onların duygularına ortak olacaksınız!