Yağmurda Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtaran Kanatsız Melekler Hepimizi Pamuk Gibi Yaptı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Olumsuz hava koşullarında patili dostlarımızın bize ihtiyacı olabiliyor. Onlara arkamızı dönüp gitmek yerine yardım eli uzatmamız demek hayatlarını kurtarmamız demek. Yaşlı bir çift de yağmurun altında çatıda mahsur kalarak sırılsıklam olan kediye karşı koyamamış ve yapması gerekeni yapmıştı. Önce kediyi kurtarıp sonra evde kendine gelmesini sağlayan çift iyiliğin önemini hatırlattı. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minik bedeniyle çatıdan inemeyen ve yağmur altında perişan olan kediyi kurtaran amca ve teyzenin hakkı ödenemezdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurtardıktan sonra evde ısınması sağlayan ikili, ona bebek gibi bakmışlardı.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın