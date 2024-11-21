Yağmurda Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtaran Kanatsız Melekler Hepimizi Pamuk Gibi Yaptı!

Olumsuz hava koşullarında patili dostlarımızın bize ihtiyacı olabiliyor. Onlara arkamızı dönüp gitmek yerine yardım eli uzatmamız demek hayatlarını kurtarmamız demek. Yaşlı bir çift de yağmurun altında çatıda mahsur kalarak sırılsıklam olan kediye karşı koyamamış ve yapması gerekeni yapmıştı. Önce kediyi kurtarıp sonra evde kendine gelmesini sağlayan çift iyiliğin önemini hatırlattı. Gelin detaylara geçelim.