Erkekler Ortadan Kaybolmadan Önce Flörtlerine Nasıl Davranır?

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Günümüzde ikili ilişkileri sürdürme konusunda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Niyedir, nedendir bilinmez ama sürdürülebilir bir ilişkiye başlamak epey zor. Taraflardan biri muhakkak günümüzdeki tabiriyle “ghost” oluveriyor, yani hayalet gibi ortadan kayboluyor. Belki de karşısındaki kişi onu ghostlamadan kendini garantiye alıyor. İşte dediğimiz gibi niyedir, nedendir bilinmez ama günümüz ilişkilerinde ne yazık ki böyle bir moda hakim. @ivgenn adlı Instagram kullanıcısı da bu konuya dair bir paylaşım yaptı. Gelin nasıl örneklendirmiş birlikte bakalım.
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İvgen adlı içerik üreticisi erkeklerin hayalet olmadan önce karşısındaki kişiyi ilgiye boğduğunu anlatıyordu.
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Yok aylar sonrasına yapılan planlar, yok evlilik vaatleri, yok romantiklikler derken işte bir bakıyorsunuz karşınızdaki kişinin profil fotoğrafı gidivermiş…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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