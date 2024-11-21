Erkekler Ortadan Kaybolmadan Önce Flörtlerine Nasıl Davranır?

Günümüzde ikili ilişkileri sürdürme konusunda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Niyedir, nedendir bilinmez ama sürdürülebilir bir ilişkiye başlamak epey zor. Taraflardan biri muhakkak günümüzdeki tabiriyle “ghost” oluveriyor, yani hayalet gibi ortadan kayboluyor. Belki de karşısındaki kişi onu ghostlamadan kendini garantiye alıyor. İşte dediğimiz gibi niyedir, nedendir bilinmez ama günümüz ilişkilerinde ne yazık ki böyle bir moda hakim. @ivgenn adlı Instagram kullanıcısı da bu konuya dair bir paylaşım yaptı. Gelin nasıl örneklendirmiş birlikte bakalım.