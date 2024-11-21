Kütüphanede Erkek ve Kadına Suni Regl Sancısı Deneterek Tepkilerini Ölçtüler

Kimi kadınlarımız regl dönemlerinde katlanılamaz ağrılar yaşıyor. Yalnızca karın ağrısı da değil bazen beraberinde mide bulantısı ve baş ağrısı da yaşanabiliyor. Son birkaç yıldır da biliyorsunuz ki suni regl sancısı ve doğum sancısı hissettirebilen cihazlar çıktı. Birçok sosyal medya sayfası suni sancılarla ilgili içerikler üretti. Şimdiyse bu videolardan bir yenisi ile karşınızdayız.

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