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Kütüphanede Erkek ve Kadına Suni Regl Sancısı Deneterek Tepkilerini Ölçtüler

Kütüphanede Erkek ve Kadına Suni Regl Sancısı Deneterek Tepkilerini Ölçtüler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2024 - 19:07

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Kimi kadınlarımız regl dönemlerinde katlanılamaz ağrılar yaşıyor. Yalnızca karın ağrısı da değil bazen beraberinde mide bulantısı ve baş ağrısı da yaşanabiliyor. Son birkaç yıldır da biliyorsunuz ki suni regl sancısı ve doğum sancısı hissettirebilen cihazlar çıktı. Birçok sosyal medya sayfası suni sancılarla ilgili içerikler üretti. Şimdiyse bu videolardan bir yenisi ile karşınızdayız. 

Gelin detaylara geçelim 👇

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Suni regl sancısını kütüphanede deneyerek tepkiyi kontrol edebileceklerini düşünmüşlerdi ancak pek de öyle olmadı.

Suni regl sancısını kütüphanede deneyerek tepkiyi kontrol edebileceklerini düşünmüşlerdi ancak pek de öyle olmadı.

Kadın tepki göstermeme konusunda profesyoneldi ancak erkeğin acısı hareketlerinden okunuyordu.

Kadın tepki göstermeme konusunda profesyoneldi ancak erkeğin acısı hareketlerinden okunuyordu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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