Büyüyünce Kendisinin de Sevgilisi Olabileceğini Söyleyen Minik Kız Babasına Gergin Anlar Yaşattı

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@aselkiraazz adlı Instagram hesabından dünyalar tatlısı kızlarıyla içerikler üreten ebeveynlerden yeni paylaşım geldi. Asel öylesine tatlı bir kız ki her videosunda aklımızı başımızdan alıyor. Ancak son paylaşımlarında tatlı Asel babasının aklını başından almıştı… Biliyorsunuz ki kız babaları için sevgililik, erkek arkadaş konusu pek de iç açıcı konular değil. Ancak Asel dayısının sevgilisi olduğunu öğrenince bu kavramla tanışmış ve babasına biraz gergin anlar yaşatmıştı.
Gelin detaylara geçelim 👇
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“Benim sevgilim yok” diyen tatlı kızını duyan baba, “Ne sevgilisi kız” diyerek minik bir panik yaşamıştı.
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Asel ise “Büyüyünce belki olur sevgilim” diyerek ateşi atınca babasının duygularına bizler de ortak olduk.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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