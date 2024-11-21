Büyüyünce Kendisinin de Sevgilisi Olabileceğini Söyleyen Minik Kız Babasına Gergin Anlar Yaşattı

@aselkiraazz adlı Instagram hesabından dünyalar tatlısı kızlarıyla içerikler üreten ebeveynlerden yeni paylaşım geldi. Asel öylesine tatlı bir kız ki her videosunda aklımızı başımızdan alıyor. Ancak son paylaşımlarında tatlı Asel babasının aklını başından almıştı… Biliyorsunuz ki kız babaları için sevgililik, erkek arkadaş konusu pek de iç açıcı konular değil. Ancak Asel dayısının sevgilisi olduğunu öğrenince bu kavramla tanışmış ve babasına biraz gergin anlar yaşatmıştı.

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