Dünyanın En Uzun ve En Kısa Kadınları Bir Araya Gelip Çay İçti

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2 metre 15 santimlik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını ünvanını elinde tutan Karabüklü Rümeysa Gelgi ile 62 santimlik boyuyla dünyanın en küçük kadını olan Hindistanlı Jyoti Amge, Guinness çatısı altında bir araya geldi. Karşılıklı olarak oturup çay içen ikilinin sohbeti sosyal medyada gündem oldu. Guinness, görüşme sonrası ikiliye plaket verdi.
Kaynak: Guinness
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Guinness Rekorlar Kitabına giren dünyanın en uzun kadını Rümeysa Gelgi ile en kısa kadını Jyoti Amge bir araya geldi.
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Karşılıklı olarak çay içen kadınların keyifli anları sosyal medyada gündem oldu. Görüşme sonrası ikiliye Guinness tarafından plaket verildi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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