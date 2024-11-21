Kadıköy'de Şiddetli Lodos Büyük Dalgalara Neden Oldu: Metrelerce Yüksekliğe Ulaştı!
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Kadıköy'de Şiddetli Lodos Büyük Dalgalara Neden Oldu: Metrelerce Yüksekliğe Ulaştı!
İstanbul genelinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Kadıköy'de dev dalgalar oluştu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar, kıyıya vurarak sahil kısmında su birikintilerine neden oldu. Bu durum, sahilde yürümek isteyen vatandaşlar için zorluklar yarattı. Bir motosikletli, yaya yolunda suya batarak mahsur kaldı.
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İstanbul genelinde etkili olan şiddetli lodos, Kadıköy Kalamış'ta dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar, kıyıya vurarak sahil kısmında su birikintileri oluşturdu. Bu durum, sahilde yürümek isteyen vatandaşlar için zorluklar yarattı.
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Lodos nedeniyle meydana gelen su baskınları, Kadıköy'deki yaya yollarında da etkili oldu. Bir motosikletli, yaya yolunda suya batarak mahsur kaldı.
Kadıköy Belediyesi ekipleri, lodosun etkilerini hafifletmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için hızlıca harekete geçti. Ekipler su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalar yaparak bölgeyi güvenli hale getirmek için mücadele verdi.
Kadıköy'de lodos nedeniyle oluşan dalgalar 👇🏻
İstanbul'da sahile komşu diğer ilçelerde de benzer bir görünüm oluştu 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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