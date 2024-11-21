Domuz Eti Skandalıyla Gündeme Gelmişti: Köfteci Yusuf Yeni Bir Sektöre Giriş Yapıyor!
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Domuz Eti Skandalıyla Gündeme Gelmişti: Köfteci Yusuf Yeni Bir Sektöre Giriş Yapıyor!
Geçtiğimiz aylarda restoran zincirinin bir şubesinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf, bu defa yenilenebilir enerji projeleriyle dikkat çekiyor. Köfteci Yusuf restoran zincirinin sahibi Yusuf Akkaş, 'Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santralı' adıyla enerji sektörüne adım attı. Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yapılacak ve toplam 3 türbinden oluşacak proje ile üretilen elektrik Balıkesir'e satılacak. Ancak projenin kuşların göç rotası üstünde olduğuna dair eleştiriler var.
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Geçtiğimiz aylarda restoran zincirinin bir şubesinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf, bu defa yenilenebilir enerji projeleriyle dikkat çekiyor.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 18 Kasım’da, "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş." tarafından yapılması planlanan "Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali" projesinin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecinin başlatıldığını duyurdu. Balıkesir’in Susurluk ilçesi Asmalıdere Mahallesi'nde kurulacak olan RES projesi, üç türbinden oluşacak ve üretilen elektrik Balıkesir'e satılacak.
Sol Haber'den Yusuf Yavuz'un haberine göre ise iki ayrı projeden oluşan rüzgar enerjisi santrali, İstanbul-Çanakkale-Hatay hattındaki kuş göç yolları üzerinde yer alacak.
Uzman raporlarında ise projede türbinler arasındaki mesafenin kuşların güvenli geçişine uygun olduğu belirtildi. Proje alanının ekosisteme zarar vermeyecek şekilde planlandığı da yine uzman raporunda ifade edildi.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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