Tepki Çeken Görüntü: Soyunma Odası Karıştı, Antrenörden Futbolcuya Küfür ve Dayak!

Kayseri'de bir antrenörün soyunma odasında futbolcusuna küfür ederek darp ettiği anlar ortaya çıktı. Olayla ilgili açıklama yapan futbolcu, antrenör Deniz Niğdelioğlu'ya bağırıp küfür ettiğini ve bu nedenle antrenörünün boğazını sıktığını belirtti. Futbolcu ayrıca kavga sonrası antrenörünün elini öperek barıştıklarını da söyledi.