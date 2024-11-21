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Tepki Çeken Görüntü: Soyunma Odası Karıştı, Antrenörden Futbolcuya Küfür ve Dayak!

Tepki Çeken Görüntü: Soyunma Odası Karıştı, Antrenörden Futbolcuya Küfür ve Dayak!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
21.11.2024 - 12:02

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Kayseri'de bir antrenörün soyunma odasında futbolcusuna küfür ederek darp ettiği anlar ortaya çıktı. Olayla ilgili açıklama yapan futbolcu, antrenör Deniz Niğdelioğlu'ya bağırıp küfür ettiğini ve bu nedenle antrenörünün boğazını sıktığını belirtti. Futbolcu ayrıca kavga sonrası antrenörünün elini öperek barıştıklarını da söyledi. 

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Kayseri Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor’un soyunma odasında çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerde, antrenör Deniz Niğdelioğlu'nun futbolcusu ile tartışarak darp ettiği anlar yer aldı.

Kayseri Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor’un soyunma odasında çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerde, antrenör Deniz Niğdelioğlu'nun futbolcusu ile tartışarak darp ettiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili açıklama yapan futbolcu, antrenör Deniz Niğdelioğlu'ya bağırıp küfür ettiğini ve bu nedenle antrenörünün boğazını sıktığını belirtti. Futbolcu ayrıca kavga sonrası antrenörünün elini öperek barıştıklarını da söyledi.

Olayla ilgili açıklama yapan futbolcu, antrenör Deniz Niğdelioğlu'ya bağırıp küfür ettiğini ve bu nedenle antrenörünün boğazını sıktığını belirtti. Futbolcu ayrıca kavga sonrası antrenörünün elini öperek barıştıklarını da söyledi.

İşte o anlar 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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