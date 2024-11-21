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"Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?" Anketinde Dikkat Çeken Sonuç!

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"Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?" Anketinde Dikkat Çeken Sonuç!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
21.11.2024 - 10:24

ASAL Araştırma, 9-17 Kasım tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 15 kişi ile gerçekleştirdiği anketinde katılımcılara, “Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusunu yöneltti. Asgari ücretlilerin yarısı, yeni rakamın 28 bin lira ile 30 bin lira arasında olması gerektiğini söyledi. Asgari ücretin 30 bin lirayı aşması gerektiğini düşünenlerin orası ise yüzde 42'lerde kaldı. 

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ASAL Araştırma'nın 26 ilde 9-17 Kasım 2024 tarihleri arasında 2.015 kişi ile yaptığı araştırma, toplumun farklı kesimlerinin asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda düşüncelerini ortaya koydu.

ASAL Araştırma'nın 26 ilde 9-17 Kasım 2024 tarihleri arasında 2.015 kişi ile yaptığı araştırma, toplumun farklı kesimlerinin asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda düşüncelerini ortaya koydu.

Asgari ücretli çalışanların %50,3'ü, asgari ücretin 28-30 bin TL arasında olması gerektiğini belirtirken, %42,0'lık bir kesim 31-33 bin TL aralığını uygun buluyor.

Asgari ücretli çalışanların %50,3'ü, asgari ücretin 28-30 bin TL arasında olması gerektiğini belirtirken, %42,0'lık bir kesim 31-33 bin TL aralığını uygun buluyor.

Diğer oranlar ise şu şekilde: 

%6,0 (25-27 bin TL), 

%1,1 (22-24 bin TL) 

%0,6 (19-21 bin TL).

"Asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusu tüm seçmenlere sorulduğunda ise %47,7'si asgari ücretin 28-30 bin TL arasında olmasını beklerken, %23,4'ü 31-33 bin TL aralığını tercih ediyor.

"Asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusu tüm seçmenlere sorulduğunda ise %47,7'si asgari ücretin 28-30 bin TL arasında olmasını beklerken, %23,4'ü 31-33 bin TL aralığını tercih ediyor.

Araştırmada genel görünüm şöyle 👇🏻

Araştırmada genel görünüm şöyle 👇🏻

Peki sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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