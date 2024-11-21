"Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?" Anketinde Dikkat Çeken Sonuç!

ASAL Araştırma, 9-17 Kasım tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 15 kişi ile gerçekleştirdiği anketinde katılımcılara, “Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusunu yöneltti. Asgari ücretlilerin yarısı, yeni rakamın 28 bin lira ile 30 bin lira arasında olması gerektiğini söyledi. Asgari ücretin 30 bin lirayı aşması gerektiğini düşünenlerin orası ise yüzde 42'lerde kaldı.