Turhan Çömez'den Tüyler Ürperten Konuşma: Meclis Başkanı Sırrı Süreyya Önder Ara Vermek Zorunda Kaldı!
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Turhan Çömez'den Tüyler Ürperten Konuşma: Meclis Başkanı Sırrı Süreyya Önder Ara Vermek Zorunda Kaldı!
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Niğde'deki engelli bakımevinde 9 yaşındaki epilepsi hastası çocuğun ölümüyle ilgili tüyler ürperten bir konuşma yaptı. Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a olay öncesi soru önergesi verdiğini ve yanıt alamadığını söyledi. Çömez’in konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise oturuma ara vermek zorunda kaldı. Önder, 'Ne yapmam bekleniyor? Mesela böyle bir vahşet var benim bu oturumu yönetmeye hiçbir şey olmamış gibi ‘Hadi bir grup başkanvekili daha konuştu, devam edelim’ mi diyeyim?' dedi.
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Niğde'deki engelli bakımevinde 9 yaşındaki epilepsi hastası çocuğun ölümünü gündeme getirdi.
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Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ı istifaya çağırarak, bakımevindeki çocukların maruz kaldığı şiddet ve ihmalleri anlattı.
Turhan Çömez konuşmasında şunları söyledi: "Sayın Mahinur Özdemir'e ‘Niğde çocuk evleri sitesinden çok vahim haberler geliyor’ dedim. ‘Sayın Bakan ve orada çocukların dövüldüğü dair çok ciddi bilgiler geliyor ve 9 yaşında bir yavrunun orada öldüğüne dair haber alıyoruz nedir bu konu?’ dedim. Ve ardından sayın bakana bir soru önergesi verdim."
"O soru önergesinde ‘O çocuk yuvasında çocukların dövüldüğü dair videoların olduğuna dair çok ciddi bilgiler var Sayın Bakan bu konunun üstüne gidelim’ dedim. Bizatihi Meclis’ten buradan Sayın Bakan’a millet adına bir soru önergesi verdim. Her zaman olduğu gibi bu soru önergesine cevap verilmedi."
Çömez’in konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma ara vererek partilerin grup başkanvekilleri ile görüşme talep etti. Önder, çocukların hayatının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür vahşet olaylarının üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.
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Turhan Çömez'in konuşması 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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