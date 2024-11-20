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Turhan Çömez'den Tüyler Ürperten Konuşma: Meclis Başkanı Sırrı Süreyya Önder Ara Vermek Zorunda Kaldı!

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Turhan Çömez'den Tüyler Ürperten Konuşma: Meclis Başkanı Sırrı Süreyya Önder Ara Vermek Zorunda Kaldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
20.11.2024 - 18:24

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Niğde'deki engelli bakımevinde 9 yaşındaki epilepsi hastası çocuğun ölümüyle ilgili tüyler ürperten bir konuşma yaptı. Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Mahinur Özdemir Göktaş'a olay öncesi soru önergesi verdiğini ve yanıt alamadığını söyledi. Çömez’in konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise oturuma ara vermek zorunda kaldı. Önder, 'Ne yapmam bekleniyor? Mesela böyle bir vahşet var benim bu oturumu yönetmeye hiçbir şey olmamış gibi ‘Hadi bir grup başkanvekili daha konuştu, devam edelim’ mi diyeyim?' dedi. 

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Niğde'deki engelli bakımevinde 9 yaşındaki epilepsi hastası çocuğun ölümünü gündeme getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Niğde'deki engelli bakımevinde 9 yaşındaki epilepsi hastası çocuğun ölümünü gündeme getirdi.

Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ı istifaya çağırarak, bakımevindeki çocukların maruz kaldığı şiddet ve ihmalleri anlattı.

Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ı istifaya çağırarak, bakımevindeki çocukların maruz kaldığı şiddet ve ihmalleri anlattı.

Turhan Çömez konuşmasında şunları söyledi: "Sayın Mahinur Özdemir'e ‘Niğde çocuk evleri sitesinden çok vahim haberler geliyor’ dedim. ‘Sayın Bakan ve orada çocukların dövüldüğü dair çok ciddi bilgiler geliyor ve 9 yaşında bir yavrunun orada öldüğüne dair haber alıyoruz nedir bu konu?’ dedim. Ve ardından sayın bakana bir soru önergesi verdim."

Turhan Çömez konuşmasında şunları söyledi: "Sayın Mahinur Özdemir'e ‘Niğde çocuk evleri sitesinden çok vahim haberler geliyor’ dedim. ‘Sayın Bakan ve orada çocukların dövüldüğü dair çok ciddi bilgiler geliyor ve 9 yaşında bir yavrunun orada öldüğüne dair haber alıyoruz nedir bu konu?’ dedim. Ve ardından sayın bakana bir soru önergesi verdim."

"O soru önergesinde ‘O çocuk yuvasında çocukların dövüldüğü dair videoların olduğuna dair çok ciddi bilgiler var Sayın Bakan bu konunun üstüne gidelim’ dedim. Bizatihi Meclis’ten buradan Sayın Bakan’a millet adına bir soru önergesi verdim. Her zaman olduğu gibi bu soru önergesine cevap verilmedi."

"O soru önergesinde ‘O çocuk yuvasında çocukların dövüldüğü dair videoların olduğuna dair çok ciddi bilgiler var Sayın Bakan bu konunun üstüne gidelim’ dedim. Bizatihi Meclis’ten buradan Sayın Bakan’a millet adına bir soru önergesi verdim. Her zaman olduğu gibi bu soru önergesine cevap verilmedi."

Çömez’in konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma ara vererek partilerin grup başkanvekilleri ile görüşme talep etti. Önder, çocukların hayatının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür vahşet olaylarının üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Çömez’in konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma ara vererek partilerin grup başkanvekilleri ile görüşme talep etti. Önder, çocukların hayatının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür vahşet olaylarının üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi: 

“Sayın grup başkanvekillerine sesleniyorum şurada temsiliyeti olan bütün siyasal partilerin savunduğu fikriyat en yüce kısımlarını bir kenara alsak bir kimsesiz çocuğun hayatının yanında ehemmiyeti yok. Sayın Çömez’i bu yasama yılı boyunca birkaç kez daha bu konuya eğilirken gördüm kendisine bir yurttaş olarak teşekkür ediyorum. Ne yazık ki ne acı ki sonunda haklı çıktı. Ne yapmam bekleniyor? Mesela böyle bir vahşet var benim bu oturumu yönetmeye hiçbir şey olmamış gibi ‘Hadi bir grup başkanvekili daha konuştu, devam edelim’ mi diyeyim? Ben ben bunu kendime yakıştıramıyorum. Sayın Grup Başkan vekillerini bu gündeme çünkü yarın geç olacak bak yarın bunun mahcubiyeti hepimizin üzerine, vebali yine öyle. Ben sayın grup başkan vekillerini kürsü arkasına davet ediyorum.”

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Turhan Çömez'in konuşması 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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