Turhan Çömez'den Tüyler Ürperten Konuşma: Meclis Başkanı Sırrı Süreyya Önder Ara Vermek Zorunda Kaldı!

Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi:

“Sayın grup başkanvekillerine sesleniyorum şurada temsiliyeti olan bütün siyasal partilerin savunduğu fikriyat en yüce kısımlarını bir kenara alsak bir kimsesiz çocuğun hayatının yanında ehemmiyeti yok. Sayın Çömez’i bu yasama yılı boyunca birkaç kez daha bu konuya eğilirken gördüm kendisine bir yurttaş olarak teşekkür ediyorum. Ne yazık ki ne acı ki sonunda haklı çıktı. Ne yapmam bekleniyor? Mesela böyle bir vahşet var benim bu oturumu yönetmeye hiçbir şey olmamış gibi ‘Hadi bir grup başkanvekili daha konuştu, devam edelim’ mi diyeyim? Ben ben bunu kendime yakıştıramıyorum. Sayın Grup Başkan vekillerini bu gündeme çünkü yarın geç olacak bak yarın bunun mahcubiyeti hepimizin üzerine, vebali yine öyle. Ben sayın grup başkan vekillerini kürsü arkasına davet ediyorum.”